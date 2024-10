Примера. Бетис — Атлетико 1:0. Кошмар Матрасников продолжается

"Атлетико" после 1:3 "Лиллю" в ЛЧ проиграла еще и "Бетису", показав при этом футбол ужасного качества.

Все, что создала впереди команда Симеоне — это удар Серлота в штангу минут за 10 до конца игры да дальняя попытка Альвареса, которую отбил Силва.

На этом все. Больше не было ни-че-го.

Это "Бетис" вел игру и нанес под 30 ударов по воротам — даром, что ранее зелено-полосатые выиграли только 1 матч из 4, потеряли из-за травм лидеров Ло Чельсо и Иско, и Мануэль Пеллегрини даже замен не делал 80 минут, ведь выпустить некого. Даже так обескровленный "Бетис" смог собраться, а "Атлетико" - нет.

-11 - Atlético de Madrid attempted three shots and conceded 14 shots in the first 45 minutes against Real Betis (-11); in no other first half of a LaLiga match have they had a worse ratio of shots attempted to shots conceded since at least 2003/04. Neutralised. pic.twitter.com/03e04jwKlz