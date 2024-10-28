Примера. Осасуна шокировала Ла Реал, Огурцы разбили Кельтов, чудеса Мамардашвили

Яркая иллюстрация, что владение мячом без реализации ничего не дает.

76% времени держал мяч у себя "Ла Реал", и что с того?

Еще в первом тайме "Осасуна" все решила. Первый гол — это угловой, после которого отличился головой Торро. Второй — контратака, где Будимир ударил со снайперской точностью. И был еще пенальти, который почти заработал Бойомо, но ВАР ему не поверил.

А что "Сосьедад"? У него в стартовые 50 минут очень опасно пробивали Агер, Серхио Гомес и Кубо, но выше всяких похвал играл голкипер Памплоны Серхио Эррера.

Проблем у басков по сути две. Во-первых, нету забивного нападающего. Орри Оскарссон, на которого потратили 10 млн, пока ни о чем; не тянет уровень Ла Лиги. Ну, и темп "Ла Реала" низок по меркам этой команды, но тут все ясно — Лига Европы мешает. На этой неделе, например, у басков был "Маккаби", пока "Осасуна" планомерно готовилась к этому выезду.

В таблице победа подняла ее на 6-е место с 18 очками. У "Реала Сосьедад" - 12 баллов и 12-я строчка.

11-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 0:2

Голы: Торро, 23, Будимир, 34

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Одриосола, 79), Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Оярсабаль (Садик, 70), Сучич (Турьентес, 70), Браис Мендес, Барренечеа (Бекер, 70) — Оскарссон (Кубо, 46)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус (Мой Гомес, 83) — Монкайола (Ибаньес, 63), Торро, Орос — Пенья (Бретонес, 63), Будимир (Рауль Гарсия, 89), Сарагоса (Видаль, 83)

Предупреждения: Субименди, 73, Одриосола, 84, Браис Мендес, 90+2 — Орос, 16, Эррера, 45+2, Сарагоса, 76, Бретонес, 90+4

Лучший матч "Леганеса" в сезоне и один из худших — для "Сельты".

"Кельты" провели в атаках весь первый тайм и начало второго, но им не хватило последнего паса, чтобы преобразовать территориальное преимущество в голы.

А что "Леганес"?

Отбор на чужой половине, быстрая контратака "веялом" - и на 59-й минуте Диего Гарсия вывел своих вперед.

"Сельта" в ответ раскрылась еще — и немедленно получила больше. Брашанац забил после эффектного разворота на 180 градусов и блестящего дриблинга де ла Фуэнте, а Серхио Гонсалес замкнул навес.

3 - CD Leganés have won a LaLiga game by 3+ goals difference, 3-0 against Celta de Vigo, for the first time since May 2019 against Sevilla (3-0). Clarity. pic.twitter.com/LWIhcr0kAJ — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2024

В таблице победа гарантировала "Огурцам" 11 очков, у "Сельты" их 13. Обе команды идут за пределами ТОП-10.

11-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Сельта" - 3:0

Голы: Диего Гарсия, 59, Брашанац, 78, Серхио Гонсалес, 82

"Леганес": Дмитрович — Саэнс (Серхио Гонсалес, 46), Настасич, Тапиа — Альти, Сиссе (Брашанац, 54), Нею, Франкеса — Раба (Крус, 69), Алле (де ла Фуэнте, 54), Диего Гарсия (Мунир, 65)

"Сельта": Гуаита — Манкильо (Хави Родригес, 80), Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Сотело (Альфон, 80), Мориба (Дамиан Родригес, 63), Уго Альварес — Аспас, Борха Иглесиас (Сведберг, 63), Бамба (Дувикас, 62)

Предупреждения: Тапиа, 71, Нею, 75 — Старфельт, 62, Мингеса, 84

Несправедливая ничья, ведь "Хетафе" здесь должен был побеждать. Статистика ударов 15:2 говорит сама за себя.

"Валенсия" забила гол после углового — Энцо Барренечеа подкараулил дальнюю штангу.

Больше гости не создали вообще ничего и смотрелись ужасно — все, кроме вратаря Мамардашвили.

Вот он сегодня тащил, как бог! Его сэйвы после ударов Альдерете, Бертуга и других оставляли синих ни с чем до 90-й минуты, когда Ньом пробил в руку кому-то из защитников, и арбитр свистнул пенальти. Арамбарри с точки исполнил по центру — 1:1.

И вот тогда наступило самое интересное. "Хета" побежал забивать второй, но Мамардашвили опять проявился и исполнил ВОТ ЭТО. Невероятно! Как он это сделал?!

В таблице мастерство грузина принесло "Валенсии" 7-е очко, но это все еще 20-я строчка. У "Хетафе" - 10 баллов и 15-е место.

11-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Арамбарри, 90 (с пенальти) — Барренечеа, 36

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Ньом, 46), Даконам, Альдерете, Рико — Карлес Перес (Питер Федерико, 46), Арамбарри, Милья, Сола (Аргельес, 84) — Альваро (Уче, 46), Йылдырым

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 52), Тарреха, Москера, Кофриз, Гайя (Гасёровский, 75) — Диего Лопес (Фран Перес, 84), Барренечеа (Гильямон, 84), Герра, Риоха (Валера, 75) — Дуро

Предупреждения: Карлес Перес, 44, Ньом, 90+2, Даконам, 90+2 — Москера, 41, Диего Лопес, 42, Коррея, 45+1, Риоха, 54, Фулькье, 65, Барренечеа, 67, Дуро, 88