Примера. Осасуна шокировала Ла Реал, Огурцы разбили Кельтов, чудеса Мамардашвили

Яркая иллюстрация, что владение мячом без реализации ничего не дает.

76% времени держал мяч у себя "Ла Реал", и что с того?

Еще в первом тайме "Осасуна" все решила. Первый гол — это угловой, после которого отличился головой Торро. Второй — контратака, где Будимир ударил со снайперской точностью. И был еще пенальти, который почти заработал Бойомо, но ВАР ему не поверил.

А что "Сосьедад"? У него в стартовые 50 минут очень опасно пробивали Агер, Серхио Гомес и Кубо, но выше всяких похвал играл голкипер Памплоны Серхио Эррера.

Проблем у басков по сути две. Во-первых, нету забивного нападающего. Орри Оскарссон, на которого потратили 10 млн, пока ни о чем; не тянет уровень Ла Лиги. Ну, и темп "Ла Реала" низок по меркам этой команды, но тут все ясно — Лига Европы мешает. На этой неделе, например, у басков был "Маккаби", пока "Осасуна" планомерно готовилась к этому выезду.

В таблице победа подняла ее на 6-е место с 18 очками. У "Реала Сосьедад" - 12 баллов и 12-я строчка.

11-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 0:2

Голы: Торро, 23, Будимир, 34

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Одриосола, 79), Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Оярсабаль (Садик, 70), Сучич (Турьентес, 70), Браис Мендес, Барренечеа (Бекер, 70) — Оскарссон (Кубо, 46)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус (Мой Гомес, 83) — Монкайола (Ибаньес, 63), Торро, Орос — Пенья (Бретонес, 63), Будимир (Рауль Гарсия, 89), Сарагоса (Видаль, 83)

Предупреждения: Субименди, 73, Одриосола, 84, Браис Мендес, 90+2 — Орос, 16, Эррера, 45+2, Сарагоса, 76, Бретонес, 90+4

Лучший матч "Леганеса" в сезоне и один из худших — для "Сельты".

"Кельты" провели в атаках весь первый тайм и начало второго, но им не хватило последнего паса, чтобы преобразовать территориальное преимущество в голы.

А что "Леганес"?

Отбор на чужой половине, быстрая контратака "веялом" - и на 59-й минуте Диего Гарсия вывел своих вперед.

"Сельта" в ответ раскрылась еще — и немедленно получила больше. Брашанац забил после эффектного разворота на 180 градусов и блестящего дриблинга де ла Фуэнте, а Серхио Гонсалес замкнул навес.

3 - CD Leganés have won a LaLiga game by 3+ goals difference, 3-0 against Celta de Vigo, for the first time since May 2019 against Sevilla (3-0). Clarity. pic.twitter.com/LWIhcr0kAJ