Суперсейв вратаря Ливерпуля, который продолжает зажигать в Ла Лиге в аренде

Летом "Ливерпуль" приобрел у "Валенсии" Гиорги Мамардашвили, которого же сразу отдал "летучим мышам" в аренду. Команда Рубена Барахи переживает очень тяжелый период, поскольку они сейчас занимают последнее место в турнирной таблице.

Вчера "Валенсия" сумела сыграть вничью с Хетафе (1:1). Уже в добавленное арбитром время Гиорги Мамардашвили спас для своей команды одно очко, отразив сначала удар головой Бертуга Йылдырыма с рикошетом от Сесара Тарреги, а дальше грузинский голкипер совершил суперсейв, потянув добивание в угол ворот от турецкого нападающего.

Добавим, что следующий матч "Валенси" в Ла Лиге состоится 2 ноября дома против мадридского "Реала".