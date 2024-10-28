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Суперсейв вратаря Ливерпуля, который продолжает зажигать в Ла Лиге в аренде

Испания

Красные знали кого нужно было приобретать

Суперсейв вратаря Ливерпуля, который продолжает зажигать в Ла Лиге в аренде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом "Ливерпуль" приобрел у "Валенсии" Гиорги Мамардашвили, которого же сразу отдал "летучим мышам" в аренду. Команда Рубена Барахи переживает очень тяжелый период, поскольку они сейчас занимают последнее место в турнирной таблице.

Вчера "Валенсия" сумела сыграть вничью с Хетафе (1:1). Уже в добавленное арбитром время Гиорги Мамардашвили спас для своей команды одно очко, отразив сначала удар головой Бертуга Йылдырыма с рикошетом от Сесара Тарреги, а дальше грузинский голкипер совершил суперсейв, потянув добивание в угол ворот от турецкого нападающего.

Добавим, что следующий матч "Валенси" в Ла Лиге состоится 2 ноября дома против мадридского "Реала".

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Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Александр Гресь
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