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Сегодня Реал может обойти Барселону по одной из престижных наград. Известно, что для этого нужно

Испания

Это будет девятый игрок сливочных, который может выиграть этот приз

Сегодня Реал может обойти Барселону по одной из престижных наград. Известно, что для этого нужно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

28 октября состоится 68-я ежегодная церемония вручения награды "Золотой мяч" от "Франс Футбол". На этом мероприятии будут отмечать лучших футболистов мира по итогам сезона 2023-24.

Сейчас "Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству наград "Золотого мяча", полученных их игроками (оба клуба имеют по 12). Впрочем, "сливочные" сегодня могут обойти каталонцев по этому показателю, если этот приз получит Винисиус, которого считают едва ли не главным претендентом на этот трофей. В прошлом сезоне в составе "Реала" бразилец выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, где в целом он отметился 24 голами и 11 ассистами в 39 матчах. Конкуренцию Винисиусу составят его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Добавим, что ранее в составе "Реала" эту награду выигрывали Карим Бензема, Лука Модрич, Криштиану Роналду (четыре раза), Фабио Каннаваро, Роналдо, Луиш Фигу, Альфредо ди Стефано (дважды) и Раймон Копа.

Трансляция "2024 Ballon d'Or" от "Франс Футбол" начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.

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