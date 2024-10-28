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Ла Лига подала официальную жалобу в Комитет по вопросам конкуренции из-за расистских оскорблений игроков Барселоны

Испания

Ямала, Рафинью и Фати оскорбляли болельщики Реала

Ла Лига подала официальную жалобу в Комитет по вопросам конкуренции из-за расистских оскорблений игроков Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Игроки "Барселоны" Ламин Ямал, Рафинья, Ансу Фати и Алехандро Бальде подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков мадридского "Реала" во время субботнего матча.

Ла Лига подала жалобу в Комитет по вопросам конкуренции, требуя наказания для виновных. К жалобе добавились доказательства, собранные из различных источников, включая записи с камер видеонаблюдения на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что в субботу, 26 октября, "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 0:4.

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Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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