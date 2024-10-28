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Ла Лига подала официальную жалобу в Комитет по вопросам конкуренции из-за расистских оскорблений игроков Барселоны
Ямала, Рафинью и Фати оскорбляли болельщики Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки "Барселоны" Ламин Ямал, Рафинья, Ансу Фати и Алехандро Бальде подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков мадридского "Реала" во время субботнего матча.
Ла Лига подала жалобу в Комитет по вопросам конкуренции, требуя наказания для виновных. К жалобе добавились доказательства, собранные из различных источников, включая записи с камер видеонаблюдения на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, что в субботу, 26 октября, "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 0:4.
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