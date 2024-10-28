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Лунина тоже не будет. Реал хочет бойкотировать Золотой мяч. Причина - в Винисиусе

Испания

Реал шокировал организаторов France Football, отказавшись от участия в церемонии

Лунина тоже не будет. Реал хочет бойкотировать Золотой мяч. Причина - в Винисиусе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" отменил поездку всей делегации, включая Винисиуса, на церемонию вручения "Золотого мяча" в Париж. Об этом сообщает издание Магса.

Самолет, заказанный клубом, уже был готов к вылету из мадридского аэропорта, однако за несколько часов до отправления путешествие было отменено. Это решение стало неожиданностью для организаторов мероприятия, которые уже подготовили все для приема испанской делегации, поскольку клуб ранее подтвердил свое участие и даже сообщил о списке гостей, в который входили лауреаты премий, члены их семей и другие представители клуба.

Отсутствие "Реала" на церемонии - это серьезный удар для организаторов. Ведь именно игроки этого клуба являются одними из главных фаворитов во многих номинациях сегодняшнего вечера (28 октября).

Напомним, что 28 октября в 20:00 по киевскому времени состоится церемония вручения "Золотого мяча".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Винисиус Жуниор
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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:53
"однако за несколько часов до отправления путешествие было отменено." путешествие...
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
28.10.2024 в 16:53
"однако за несколько часов до отправления путешествие было отменено." путешествие...
Ответить
0
0

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