Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунина тоже не будет. Реал хочет бойкотировать Золотой мяч. Причина - в Винисиусе
Реал шокировал организаторов France Football, отказавшись от участия в церемонии
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" отменил поездку всей делегации,
Самолет, заказанный клубом, уже был готов к вылету из мадридского аэропорта, однако за несколько часов до отправления путешествие было отменено. Это решение стало неожиданностью для организаторов мероприятия, которые уже подготовили все для приема испанской делегации, поскольку клуб ранее подтвердил свое участие и даже сообщил о списке гостей, в который входили лауреаты премий, члены их семей и другие представители клуба.
Отсутствие "Реала" на церемонии - это серьезный удар для организаторов. Ведь именно игроки этого клуба являются одними из главных фаворитов во многих номинациях сегодняшнего вечера (28 октября).
Напомним, что 28 октября в 20:00 по киевскому времени состоится церемония вручения "Золотого мяча".
Популярное сейчас
- "В ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя". Динамо имело два предложения по Биловару
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- "Произошла трагедия". Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Комментарии 1