Испания
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Его команда разбила Реал Лунина. Ла Лига назвала имя лучшего тренера октября
Кто это?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Награду "Лучший тренер октября" в Ла Лиге получил главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик.
В прошлом месяце испанцы выиграли пять матчей из пяти.
HANSI II. ????????— LALIGA (@LaLiga) October 28, 2024
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Подопечные Флика пока лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея 30 очков.
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Источник:Ла Ліга
Опубликовал: Екатерина Власова
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28.10.2024 в 18:28
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