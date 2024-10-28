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Его команда разбила Реал Лунина. Ла Лига назвала имя лучшего тренера октября

Испания
Обновлено

Кто это?

Его команда разбила Реал Лунина. Ла Лига назвала имя лучшего тренера октября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Награду "Лучший тренер октября" в Ла Лиге получил главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик.

В прошлом месяце испанцы выиграли пять матчей из пяти.

Подопечные Флика пока лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея 30 очков.

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Барселона Ла Лига Ханси Флик
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Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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MAGA KING
28.10.2024 в 18:28
Реал Переса, а не Лунина.)
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Комментарии 2
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MAGA KING
28.10.2024 в 18:28
Реал Переса, а не Лунина.)
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1
0
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 17:22
Да здравствует Ханси Флик!
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