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Стало известно, как Винисиус должен был праздновать получение своего первого Золотого мяча
Футболист уже спланировал празднование
Getty Images/Global Images Ukraine
28 октября 2024 года станет одним из худших дней в карьере Винисиуса. Левый вингер мадридского "Реала" был главным фаворитом на "Золотой мяч", но, похоже, он
За несколько дней до церемонии Винисиус и его окружение были уверены в его победе. Футболист уже спланировал празднование, пригласил близких друзей и коллег, подготовил особый образ для этого вечера. Но все было напрасно, поскольку в пределе появилась информация, что "Золотой мяч" достанется кому-то другому, а не Винисиусу. По этому поводу делегация мадридского "Реала" пропустит сегодняшнюю церемонию.
Напомним, что 28 октября в 20:00 по киевскому времени состоится церемония вручения "Золотого мяча".
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