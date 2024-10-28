Стало известно, как Винисиус должен был праздновать получение своего первого Золотого мяча

28 октября 2024 года станет одним из худших дней в карьере Винисиуса. Левый вингер мадридского "Реала" был главным фаворитом на "Золотой мяч", но, похоже, он не получит этой награды.

За несколько дней до церемонии Винисиус и его окружение были уверены в его победе. Футболист уже спланировал празднование, пригласил близких друзей и коллег, подготовил особый образ для этого вечера. Но все было напрасно, поскольку в пределе появилась информация, что "Золотой мяч" достанется кому-то другому, а не Винисиусу. По этому поводу делегация мадридского "Реала" пропустит сегодняшнюю церемонию.

Напомним, что 28 октября в 20:00 по киевскому времени состоится церемония вручения "Золотого мяча".