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Стало известно, как Винисиус должен был праздновать получение своего первого Золотого мяча

Испания

Футболист уже спланировал празднование

Стало известно, как Винисиус должен был праздновать получение своего первого Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 октября 2024 года станет одним из худших дней в карьере Винисиуса. Левый вингер мадридского "Реала" был главным фаворитом на "Золотой мяч", но, похоже, он не получит этой награды.

За несколько дней до церемонии Винисиус и его окружение были уверены в его победе. Футболист уже спланировал празднование, пригласил близких друзей и коллег, подготовил особый образ для этого вечера. Но все было напрасно, поскольку в пределе появилась информация, что "Золотой мяч" достанется кому-то другому, а не Винисиусу. По этому поводу делегация мадридского "Реала" пропустит сегодняшнюю церемонию.

Напомним, что 28 октября в 20:00 по киевскому времени состоится церемония вручения "Золотого мяча".

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.10.2024 в 18:44
Тю, а кто тогда? ну Родри еще может быть... Короче, парижские шейхи решили Пересу отомстить за Мбаппу. Флорентино, за тобой ответный ход
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Комментарии 8
oda1979 (Запорожье)
28.10.2024 в 18:44
Тю, а кто тогда? ну Родри еще может быть... Короче, парижские шейхи решили Пересу отомстить за Мбаппу. Флорентино, за тобой ответный ход
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0
2
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 19:28
Та, какой там нах ход... Флорентино сам у них сосёт.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.10.2024 в 18:31
Продолжение. А по факту, Барса застрелила Баварию, рикошетом зацепила самолюбие Мадрида, после чего приехала в Мадрид и еще раз мощно и громко выстрелила. Да так, что это выстрел услышали на всей Планете Земля! Ну и контрольный в голову прозвучал сегодня. Прекрасная новость!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.10.2024 в 18:28
Очень хорошие новости! Я бы даже назвал новость - "Не получение бразильцем ЗМ" - это, как контрольный киллера в голову! Я объясню... Хронология прошедшей недели такая. И фанаты Реала, и в самом логове маргариновых негодяев во главе с презиком Реала, расписывали следующий сценарий развития событий. В Каталонию приезжает "мощная" Бавария, и она не оставит и мокрого места от Барсы. Униженная Барса после этого едет на поклон в Мадрид, где будущий обладатель ЗМ (три раза ха-ха...), некий Винисиус подтверждает свой статус "безоговорочного" претендента на ЗМ... Он растирает Барсу в пыль, после чего надевает фрак и посещает церемонию награждения... Ресторан оплачен, дорогие гости приглашены..
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 18:38
А не так сталося, як гадалося.
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MAGA KING
28.10.2024 в 18:25
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Бapceлиниyс
28.10.2024 в 18:04
А причём здесь тогда другие номинанты среала? Шо за беспредел со стороны Старикашки? Не хочет Расист в Париж ехать, так пусть и не едет, а Луня пусть едет, когда ещё такое будет...
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Skomoroh11 (Тернопіль)
28.10.2024 в 18:15
То вікове... Маразм називається;))
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