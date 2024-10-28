Фанаты Атлетико наказаны за инциденты во время матча против Реала

Постоянный комитет Государственной комиссии против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в спорте принял решение по инциденту, который произошел во время матча между "Атлетико Мадрид" и "Реал Мадрид" 29 сентября 2024 года.

Пятеро болельщиков "Атлетико" будут наказаны запретом доступа на все спортивные мероприятия и штрафом в размере 6 000 евро для каждого. Еще 15 фанатов находятся под следствием.

Причиной такого решения является нарушение порядка на стадионе, в частности бросание предметов на поле и расистские оскорбления в адрес игроков "Реала". Комитет отметил, что продолжает изучать собранные материалы, чтобы привлечь к ответственности всех виновных.