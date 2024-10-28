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Фанаты Атлетико наказаны за инциденты во время матча против Реала

Испания

Болельщики получили штраф

Фанаты Атлетико наказаны за инциденты во время матча против Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Постоянный комитет Государственной комиссии против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в спорте принял решение по инциденту, который произошел во время матча между "Атлетико Мадрид" и "Реал Мадрид" 29 сентября 2024 года.

Пятеро болельщиков "Атлетико" будут наказаны запретом доступа на все спортивные мероприятия и штрафом в размере 6 000 евро для каждого. Еще 15 фанатов находятся под следствием.

Причиной такого решения является нарушение порядка на стадионе, в частности бросание предметов на поле и расистские оскорбления в адрес игроков "Реала". Комитет отметил, что продолжает изучать собранные материалы, чтобы привлечь к ответственности всех виновных.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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MAGA KING
28.10.2024 в 20:02
A болельщиков Реала тоже накажут за беспорядки во время субботнего матча?
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Комментарии 1
avatar
MAGA KING
28.10.2024 в 20:02
A болельщиков Реала тоже накажут за беспорядки во время субботнего матча?
Ответить
1
1

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