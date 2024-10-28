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Луис де ла Фуэнте - о Золотом мяче: Я бы хотел, чтобы эту награду получил испанец
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, сказал, кто, по его мнению, может получить "Золотой мяч".
"Кто бы ни выиграл эту награду, он получит ее заслуженно. Но я бы хотел бы, чтобы это был испанец - Родри или Карвахаль.
Но в любом случае, кто бы его не получил, я буду очень рад за него, что он это сделал, потому что он будет великим футболистом", - сказал де ла Фуэнте.
Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в 20:00 по киевскому времени.
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