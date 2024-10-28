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Де ла Фуэнте: Для футбола не очень хорошо, что Реал пропустит церемонию вручения Золотого мяча-2024
Луис высказался о решении Реала бойкотировать церемонию вручения ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, высказался о решении мадридского "Реала" пропустить церемонию вручения престижной индивидуальной награды "Золотой мяч".
"Для футбола не очень хорошо, что такой клуб, как Реал Мадрид, не присутствует на гала-вечере такого характера", - сказал тренер.
Напомним, никто из мадридского "Реала" не приедет на церемонию, поскольку стало известно, что Винисиус не получит "Золотой мяч".
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