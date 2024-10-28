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Золотой мяч. Скандальный Реал - лучшая команда по итогам 2024 года

Испания

Делегация Реала на церемонию не прибыла

Золотой мяч. Скандальный Реал - лучшая команда по итогам 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

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Кроме «большого» приза был вручен и приз лучшей команде года по итогам года.

Этот приз забрал мадридский "Реал".

Напомним, что мадридцы в 2024 году выиграли Чемпионат Испании, Лигу Чемпионов и Суперкубок Испании.

Интересно, что сама делегация "Реала" на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду заберет Родри из "Манчестер Сити".

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Золотой мяч Реал (Мадрид)
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
28.10.2024 в 22:51
Это просто очередная напоминалка бамжарсе что они никто, и звать их никак, а РМ настоящий чемпион.
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Комментарии 5
Matachorros (Chicago)
28.10.2024 в 22:51
Это просто очередная напоминалка бамжарсе что они никто, и звать их никак, а РМ настоящий чемпион.
Ответить
1
6
oda1979 (Запорожье)
28.10.2024 в 22:26
Перес, посылай ты этих продажных жабоедов и организуй свой балландор по версии Marca или газеты Команда. Не суть вообще.
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2
5
Matachorros (Chicago)
28.10.2024 в 22:24
А разве могло быть по другому, 6 побед в ЛЧ за 10 лет, это вам не бамжарса какая нибудь.
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3
4
avatar
MAGA KING
28.10.2024 в 22:43
Тупость, награда за 24 год, а не 10 лет.
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4
2
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Просто Квашин (Харків)
28.10.2024 в 23:07
Ти тупий педофіл !
 
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