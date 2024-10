Золотой мяч. Скандальный Реал - лучшая команда по итогам 2024 года

Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Кроме «большого» приза был вручен и приз лучшей команде года по итогам года.

Этот приз забрал мадридский "Реал".

Напомним, что мадридцы в 2024 году выиграли Чемпионат Испании, Лигу Чемпионов и Суперкубок Испании.

Интересно, что сама делегация "Реала" на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду заберет Родри из "Манчестер Сити".

Real Madrid is the Men Club of The Year!



Congrats @realmadrid ???????? #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0