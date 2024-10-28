Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Золотой мяч. Скандальный Реал - лучшая команда по итогам 2024 года
Делегация Реала на церемонию не прибыла
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.
Кроме «большого» приза был вручен и приз лучшей команде года по итогам года.
Этот приз забрал мадридский "Реал".
Напомним, что мадридцы в 2024 году выиграли Чемпионат Испании, Лигу Чемпионов и Суперкубок Испании.
Интересно, что сама делегация "Реала" на гала-концерт не прибыла, узнав, что приз лучшему игроку не достанется его представителям. По слухам, награду заберет Родри из "Манчестер Сити".
Real Madrid is the Men Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Congrats @realmadrid ???????? #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0
Популярное сейчас
- Церемония вручения Золотого мяча. Украинец номинирован. Текстовая онлайн трансляция
- Золотой мяч 2024. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 5