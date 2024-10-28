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Примера. Мальорка — Атлетик 0:0. Продержались 70 минут вдесятером
Скучное завершение тура
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Мальорка" выдержала натиск Бильбао и удержала ничью в крайне неудобных обстоятельствах.
Хозяева активно стартовали, но уже на 23-й минуте чрезмерно жесткий Саму Кошта заработал вторую желтую и уничтожил всю атакующую игру команды под корень.
Оставшиеся 70 минут "Мальорка" сугубо отбивалась, а "Атлетик" атаковал, и что мы получили? 1 удар в створ ворот от басков!
Очень умело, расчетливо припарковала автобус команда Ягобы Аррасате, и глобально за весь матч Бильбао считанные разы вырывался из-под этого прессинга. Самые опасные шансы имел Нико — удар в перекладину и отмененный гол из-за того, что чуть ранее мяч вышел за пределы поля.
В таблице после ничьей у "Атлетика" и "Мальорки" по 18 очков; оба держатся в еврокубковой зоне.
11-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0
"Мальорка": Грейф — Маффео, Вальент, Раильо, Мохика — Наварро (Дани Родригес, 65), Морланес (Копете, 90+1), Саму Кошта, Дардер (Антонио Санчес, 46) — Мурики (Абдон, 90+1), Ларин (Маскарель, 25)
"Атлетик": Агирресабала — Горосабель (де Маркос, 82), Йерай, Паредес (Вивиан, 46), Берчиче — де Галларета (Эррера, 70), Яуресигар — Уильямс, Сансет (Беренгер, 57), Нико Уильямс — Гурусета (Джало, 57)
Предупреждения: Саму Кошта, 10, Мохика, 23, Ларин, 25, Мурики, 37 — Паредес, 17
Удаление: Саму Кошта, 23
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