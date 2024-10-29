Барселона снова в центре скандала: новые финансовые проблемы

После длительного расследования относительно выплат бывшему вице-президенту Комитета арбитров, "Барселона" попала под пристальный взгляд правоохранительных органов из-за новых финансовых операций.

Национальная полиция расследует новые платежи, сделанные "Барселоной" на сумму 180 тысяч евро компании Best Norton SL. Хотя клуб утверждает, что не может объяснить назначение этих платежей потому, что они были сделаны очень давно. Но полиция пытается отследить средства через счета компании.

Напомним, что ранее "Барселона" оказалась в центре скандала из-за многомиллионных выплат бывшему вице-президенту Комитета арбитров. Хотя клуб заявляет, что эти средства были выплачены за консультационные услуги, правоохранительные органы до сих пор не нашли никаких доказательств предоставления таких услуг.