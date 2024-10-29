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Генерального директора Реала обвиняют в преступлениях против окружающей среды

Испания

Санчеса обвиняют в нарушении экологического законодательства

Генерального директора Реала обвиняют в преступлениях против окружающей среды

Реал

Новина українською

Хосе Анхеля Санчеса, генерального директора "Реал Мадрид" и единственного администратора компании "Реал Мадрид Эстадио", обвиняют в нарушении экологического законодательства, связанных с проведением многочисленных концертов на обновленном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Ассоциация соседей подала иск против "Реал Мадрид Эстадио", утверждая, что громкие концерты, которые состоялись в течение лета, вызвали значительный уровень шумового загрязнения и нарушили их право на покой. По информации ассоциации, клуб не провел необходимых исследований и не принял достаточных мер для уменьшения шумового воздействия на окружающую среду.

Если Анхеля Санчеса признают виновным в совершении этих преступлений, это может привести к лишению свободы от 6 месяцев до 2 лет, штрафу и отстранение от работы на два года.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.10.2024 в 19:22
Я не понимаю, или редакция "уа-футбол" не владеет полной информацией, или это сознательно искривленная подача информации, чтоб на Переса не упала ни одна пылинка. Там, на стадионе, уровень шума во время матчей и концертов превышен в 18 раз. Все, кто рядом живут, готовы вешаться от этого шума. Соседи стадиона подали иски в суд. Так вот, закономерный вопрос: Как отправка чиновника в тюрьму облегчит жизнь людей, живущих рядом со стадионом. Им будет легче, от того, что шум не прекратится, но виновник в тюрьме? Конечно, нет. Люди в своих исках уже почти добились, что концерты на "СБ" уже отменены. И Перес уже возвращает деньги за билеты, которые были проданы на год вперед. И виноват не чиновник в этой ситуации, а лично Перес. Это он лично принял решение уже по ходу реконструкции стадиона, изменить смету, вкинуть миллиард евро дополнительно на реконструкцию стадиона с учетом будущих концертов. Я всегда говорил, что методы управления Переса в клубе, абсолютно идиентичны тем методам, которые есть у кремлевского фашиста. Там, на московии никто без владольфа путлера не принимает решения. Вот и в Мадриде, врядли како-то чиновник, без уведомления Переса, сотворил реконструкцию, после чего уровень шума возрос в 18 раз.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.10.2024 в 19:22
Я не понимаю, или редакция "уа-футбол" не владеет полной информацией, или это сознательно искривленная подача информации, чтоб на Переса не упала ни одна пылинка. Там, на стадионе, уровень шума во время матчей и концертов превышен в 18 раз. Все, кто рядом живут, готовы вешаться от этого шума. Соседи стадиона подали иски в суд. Так вот, закономерный вопрос: Как отправка чиновника в тюрьму облегчит жизнь людей, живущих рядом со стадионом. Им будет легче, от того, что шум не прекратится, но виновник в тюрьме? Конечно, нет. Люди в своих исках уже почти добились, что концерты на "СБ" уже отменены. И Перес уже возвращает деньги за билеты, которые были проданы на год вперед. И виноват не чиновник в этой ситуации, а лично Перес. Это он лично принял решение уже по ходу реконструкции стадиона, изменить смету, вкинуть миллиард евро дополнительно на реконструкцию стадиона с учетом будущих концертов. Я всегда говорил, что методы управления Переса в клубе, абсолютно идиентичны тем методам, которые есть у кремлевского фашиста. Там, на московии никто без владольфа путлера не принимает решения. Вот и в Мадриде, врядли како-то чиновник, без уведомления Переса, сотворил реконструкцию, после чего уровень шума возрос в 18 раз.
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