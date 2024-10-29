Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генерального директора Реала обвиняют в преступлениях против окружающей среды
Санчеса обвиняют в нарушении экологического законодательства
Реал
Хосе Анхеля Санчеса, генерального директора "Реал Мадрид" и единственного администратора компании "Реал Мадрид Эстадио", обвиняют в нарушении экологического законодательства, связанных с проведением многочисленных концертов на обновленном стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Ассоциация соседей подала иск против "Реал Мадрид Эстадио", утверждая, что громкие концерты, которые состоялись в течение лета, вызвали значительный уровень шумового загрязнения и нарушили их право на покой. По информации ассоциации, клуб не провел необходимых исследований и не принял достаточных мер для уменьшения шумового воздействия на окружающую среду.
Если Анхеля Санчеса признают виновным в совершении этих преступлений, это может привести к лишению свободы от 6 месяцев до 2 лет, штрафу и отстранение от работы на два года.
Популярное сейчас
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Известный португальский менеджер согласился возглавить Манчестер Юнайтед
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 1