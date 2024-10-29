Генерального директора Реала обвиняют в преступлениях против окружающей среды

Я не понимаю, или редакция "уа-футбол" не владеет полной информацией, или это сознательно искривленная подача информации, чтоб на Переса не упала ни одна пылинка. Там, на стадионе, уровень шума во время матчей и концертов превышен в 18 раз. Все, кто рядом живут, готовы вешаться от этого шума. Соседи стадиона подали иски в суд. Так вот, закономерный вопрос: Как отправка чиновника в тюрьму облегчит жизнь людей, живущих рядом со стадионом. Им будет легче, от того, что шум не прекратится, но виновник в тюрьме? Конечно, нет. Люди в своих исках уже почти добились, что концерты на "СБ" уже отменены. И Перес уже возвращает деньги за билеты, которые были проданы на год вперед. И виноват не чиновник в этой ситуации, а лично Перес. Это он лично принял решение уже по ходу реконструкции стадиона, изменить смету, вкинуть миллиард евро дополнительно на реконструкцию стадиона с учетом будущих концертов. Я всегда говорил, что методы управления Переса в клубе, абсолютно идиентичны тем методам, которые есть у кремлевского фашиста. Там, на московии никто без владольфа путлера не принимает решения. Вот и в Мадриде, врядли како-то чиновник, без уведомления Переса, сотворил реконструкцию, после чего уровень шума возрос в 18 раз.