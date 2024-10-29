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Валенсия официально сообщила о травме своего ключевого игрока

Испания

Нападающий выбыл на несколько недель

Валенсия официально сообщила о травме своего ключевого игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" на своем сайте официально сообщила о травме ключевого игрока команды Уго Дуро. На данный момент известно, что игрок пропустит несколько недель.

После сканирования, которое было проведено в этот вторник, 29-го октября, у игрока "Валенсии" Уго Дуро была диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра, полученная в матче против "Хетафе". Медицинская служба клуба приняла решение о физиотерапевтическом лечении нападающего "Валенсии", игрок будет отсутствовать минимум три недели.

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В этом сезоне Уго Дуро забил два гола в 9 матчах за клуб в чемпионате Испании.

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Валенсия (Испания) Уго Дуро
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Источник:
Сайт Валенсії
Опубликовал: Андрей Журба
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