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Валенсия официально сообщила о травме своего ключевого игрока
Нападающий выбыл на несколько недель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" на своем сайте официально сообщила о травме ключевого игрока команды Уго Дуро. На данный момент известно, что игрок пропустит несколько недель.
После сканирования, которое было проведено в этот вторник, 29-го октября, у игрока "Валенсии" Уго Дуро была диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра, полученная в матче против "Хетафе". Медицинская служба клуба приняла решение о физиотерапевтическом лечении нападающего "Валенсии", игрок будет отсутствовать минимум три недели.
В этом сезоне Уго Дуро забил два гола в 9 матчах за клуб в чемпионате Испании.
???? PARTE MÉDICO | @hugoduro14— Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2024
???? https://t.co/iYb1e25vod
???? @IMEDHospitales pic.twitter.com/LzI38RLnW7
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