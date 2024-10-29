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"Все вместе". Винисиус опубликовал фото команды Реала

Испания

Игрок выложил новое сообщение в Іnstagram

"Все вместе". Винисиус опубликовал фото команды Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Звездный форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который не получил "Золотой мяч", опубликовал командное фото.

Футболист в социальные сети Іnstagram выложил новый пост, который подписал: "Все вместе".

Добавим, что мадридский "Реал" отменил поездку всей делегации, включая Винисиуса, на церемонию вручения "Золотого мяча" в Париж.

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Винисиус Реал (Мадрид)
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