Тебас раскритиковал бойкот Реала церемонии вручения Золотого мяча

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не остался в стороне от скандала вокруг бойкота мадридским "Реалом" церемонии вручения "Золотого мяча" 2024 года.

"Я являюсь поклонником "Реала" и считаю, что этот клуб всегда отличался джентльменским поведением. Однако, кажется, клуб потерял этот менталитет", - заявил Тебас, - "Они должны были явиться на церемонию и принять результат голосования. Система France Football прозрачна, и в ней участвуют 100 журналистов. Жертвенность "Реала" преувеличена".

Напомним, что "Реал" решил бойкотировать церемонию после того, как стало известно, что Винисиус Жуниор не станет обладателем "Золотого мяча". В клубе считают, что бразильский форвард достоин этой награды.