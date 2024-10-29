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Тебас раскритиковал бойкот Реала церемонии вручения Золотого мяча

Испания

Жертвенность Реала преувеличена (с)

Тебас раскритиковал бойкот Реала церемонии вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не остался в стороне от скандала вокруг бойкота мадридским "Реалом" церемонии вручения "Золотого мяча" 2024 года.

"Я являюсь поклонником "Реала" и считаю, что этот клуб всегда отличался джентльменским поведением. Однако, кажется, клуб потерял этот менталитет", - заявил Тебас, - "Они должны были явиться на церемонию и принять результат голосования. Система France Football прозрачна, и в ней участвуют 100 журналистов. Жертвенность "Реала" преувеличена".

Напомним, что "Реал" решил бойкотировать церемонию после того, как стало известно, что Винисиус Жуниор не станет обладателем "Золотого мяча". В клубе считают, что бразильский форвард достоин этой награды.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Бapceлиниyс
29.10.2024 в 21:39
Лапорте в самый раз дать Пересу пенделя и послать его нах с его Суперлигой в отместку за липовое дело Негрейры и его гнилые прогоны в сторону Барсы. Это старикашку доконает. Чеферин... шейхи... Тебас... Лапорта... а ещё эти соседи... иски.. долги... банкротство... суд... скамья подсудимых и нары. Короче пздц королевству.
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Комментарии 5
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Бapceлиниyс
29.10.2024 в 21:39
Лапорте в самый раз дать Пересу пенделя и послать его нах с его Суперлигой в отместку за липовое дело Негрейры и его гнилые прогоны в сторону Барсы. Это старикашку доконает. Чеферин... шейхи... Тебас... Лапорта... а ещё эти соседи... иски.. долги... банкротство... суд... скамья подсудимых и нары. Короче пздц королевству.
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0
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Бapceлиниyс
29.10.2024 в 21:26
Тебас на Переса батон крошит? Интересно, интересно...
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Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:00
То нехай Реал пісдує в свою віртуальну Суперлігу і там грає на футбольних сімуляторах. Футбольні пох*їсти-сепаратісти. Я Барсу зневажаю, але Реал такими витівками теж втрачає повагу
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2024 в 21:13
Слушай, каждый играет в свою игру. Футбол тут дело десятое. Как по мне Перес специально пошел на конфронтацию. Причин может быть полно: Суперлига, Мбаппе с шейхами, чеферин с уефа…
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Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 20:55
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