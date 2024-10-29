Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тебас раскритиковал бойкот Реала церемонии вручения Золотого мяча
Жертвенность Реала преувеличена (с)
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не остался в стороне от скандала вокруг бойкота мадридским "Реалом" церемонии вручения "Золотого мяча" 2024 года.
"Я являюсь поклонником "Реала" и считаю, что этот клуб всегда отличался джентльменским поведением. Однако, кажется, клуб потерял этот менталитет", - заявил Тебас, - "Они должны были явиться на церемонию и принять результат голосования. Система France Football прозрачна, и в ней участвуют 100 журналистов. Жертвенность "Реала" преувеличена".
Напомним, что "Реал" решил бойкотировать церемонию после того, как стало известно, что Винисиус Жуниор не станет обладателем "Золотого мяча". В клубе считают, что бразильский форвард достоин этой награды.
Популярное сейчас
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- "Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 5