В первый день — вообще без сюрпризов.

Из клубов элиты помучился только "Алавес", который съездил Дорогой Святого Якова в Компостелу, выпустил основу, но местные парни зарубились и позволили забить всего раз.

Больше повезло "Райо" - тут отличились даже опальный де Томас и юный сын Самюэля Это'О Этьен, который вообще играет за молодежку.

"Вальядолид" на поле любителей из Астурии забить им позволил, но сенсации не допустил. Ну, и "Вильярреал", который идет третьим в Ла Лиге, покуражился на Мальорке, где Марселино не стал беречь даже 36-летнего Дани Парехо. Серьезное у него отношение к Кубку!

Остальные матчи 1-го раунда сыграют завтра и послезавтра.

Участники будущего Суперкубка Испании "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Мальорка" эту стадию пропускают.

???????????? Samuel Eto'o's son, Etienne, scores on his first-team debut for Rayo Vallecano in the Copa del Rey...



pic.twitter.com/NQJ3TA606l — CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2024

1-й раунд Кубка короля. Паленсия. “Ла Нуэва Баластера"

"Вильямуриэль" (VI дивизион) - "Райо Вальекано" - 0:5

Голы: де Томас, 43 (с пенальти), 48, Трехо, 45, Гвардиола, 68, Это'О, 88

1-й раунд Кубка короля. Сантьяго-де-Компостела. “Сан-Ласаро”

“Компостела” (IV) - “Алавес” - 0:1

Гол: Видаль, 12 (автогол)

1-й раунд Кубка короля. Гихуэло. "Мунисипаль Луис Рамос"

"Гихуэло" (IV) - “Оренсе” (ІІІ) — 1:2

Гол: Фран Лопес, 70 — Ди Ренсо, 47, Норьега, 68

1-й раунд Кубка короля. Овьедо. “Эрманос Льяна"

"Астур" (VI) - “Вальядолид” - 1:4

Голы: Тораль, 56 — Латаса, 7, Рамос, 28 (автогол), Кике Перес, 59, Месегер, 90+2

1-й раунд Кубка короля. Ла Пуэбла. "Мунисипаль"

"Побленсе" (V) - “Вильярреал” - 1:6

Голы: Понс, 67 — Терратс, 10, Айосе Перес, 27, 35, 44, Кабанес, 38, Гейе, 57

1-й раунд Кубка короля. Хаэн. "Эстадио Ла Виктория"

"Хаэн" (V) - “Кадис" (II) — 0:3

Голы: Собрино, 2, Педро Фернандес, 68 (автогол), Онтиверос, 69

1-й раунд Кубка короля. Оспиталет. “Мунисипаль”

“Оспиталет” (V) - “Сарагоса (ІІ) — 1:5

Голы: Санку Джаби, 15 — Альберто Мари, 12, Амадор, 45+1, Асон, 76, Санс, 79, Аду Арес, 84

1-й раунд Кубка короля. Лансароте. "Сьюдад Депортиво"

"Лансароте" (V) - “Расинг” (II) – 3:4

Голы: Але Фуэнтес, 42, 78, 81 — Каррикабуру, 32, Сенитагойя, 39, Аревало, 74, Камара, 76