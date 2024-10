В первый день — вообще без сюрпризов.

Из клубов элиты помучился только "Алавес", который съездил Дорогой Святого Якова в Компостелу, выпустил основу, но местные парни зарубились и позволили забить всего раз.

Больше повезло "Райо" - тут отличились даже опальный де Томас и юный сын Самюэля Это'О Этьен, который вообще играет за молодежку.

"Вальядолид" на поле любителей из Астурии забить им позволил, но сенсации не допустил. Ну, и "Вильярреал", который идет третьим в Ла Лиге, покуражился на Мальорке, где Марселино не стал беречь даже 36-летнего Дани Парехо. Серьезное у него отношение к Кубку!

Остальные матчи 1-го раунда сыграют завтра и послезавтра.

Участники будущего Суперкубка Испании "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Мальорка" эту стадию пропускают.

