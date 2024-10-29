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Кубок короля. Гол сына Это'О и победное паломничество Алавеса
В борьбу за Кубок вступили профессионалы
Фото: x.com/RayoVallecano
В первый день — вообще без сюрпризов.
Из клубов элиты помучился только "Алавес", который съездил Дорогой Святого Якова в Компостелу, выпустил основу, но местные парни зарубились и позволили забить всего раз.
Больше повезло "Райо" - тут отличились даже опальный де Томас и юный сын Самюэля Это'О Этьен, который вообще играет за молодежку.
"Вальядолид" на поле любителей из Астурии забить им позволил, но сенсации не допустил. Ну, и "Вильярреал", который идет третьим в Ла Лиге, покуражился на Мальорке, где Марселино не стал беречь даже 36-летнего Дани Парехо. Серьезное у него отношение к Кубку!
Остальные матчи 1-го раунда сыграют завтра и послезавтра.
Участники будущего Суперкубка Испании "Реал", "Барселона", "Атлетик" и "Мальорка" эту стадию пропускают.
???????????? Samuel Eto'o's son, Etienne, scores on his first-team debut for Rayo Vallecano in the Copa del Rey...— CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2024
pic.twitter.com/NQJ3TA606l
1-й раунд Кубка короля. Паленсия. “Ла Нуэва Баластера"
"Вильямуриэль" (VI дивизион) - "Райо Вальекано" - 0:5
Голы: де Томас, 43 (с пенальти), 48, Трехо, 45, Гвардиола, 68, Это'О, 88
1-й раунд Кубка короля. Сантьяго-де-Компостела. “Сан-Ласаро”
“Компостела” (IV) - “Алавес” - 0:1
Гол: Видаль, 12 (автогол)
1-й раунд Кубка короля. Гихуэло. "Мунисипаль Луис Рамос"
"Гихуэло" (IV) - “Оренсе” (ІІІ) — 1:2
Гол: Фран Лопес, 70 — Ди Ренсо, 47, Норьега, 68
1-й раунд Кубка короля. Овьедо. “Эрманос Льяна"
"Астур" (VI) - “Вальядолид” - 1:4
Голы: Тораль, 56 — Латаса, 7, Рамос, 28 (автогол), Кике Перес, 59, Месегер, 90+2
1-й раунд Кубка короля. Ла Пуэбла. "Мунисипаль"
"Побленсе" (V) - “Вильярреал” - 1:6
Голы: Понс, 67 — Терратс, 10, Айосе Перес, 27, 35, 44, Кабанес, 38, Гейе, 57
1-й раунд Кубка короля. Хаэн. "Эстадио Ла Виктория"
"Хаэн" (V) - “Кадис" (II) — 0:3
Голы: Собрино, 2, Педро Фернандес, 68 (автогол), Онтиверос, 69
1-й раунд Кубка короля. Оспиталет. “Мунисипаль”
“Оспиталет” (V) - “Сарагоса (ІІ) — 1:5
Голы: Санку Джаби, 15 — Альберто Мари, 12, Амадор, 45+1, Асон, 76, Санс, 79, Аду Арес, 84
1-й раунд Кубка короля. Лансароте. "Сьюдад Депортиво"
"Лансароте" (V) - “Расинг” (II) – 3:4
Голы: Але Фуэнтес, 42, 78, 81 — Каррикабуру, 32, Сенитагойя, 39, Аревало, 74, Камара, 76
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