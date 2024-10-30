Реал Бетис официально сообщил о продлении контракта с ключевым игроком команды

"Реал Бетис" официально сообщил на своем сайте, что клуб продлил контракт с 22-летним вингером Абде Эззальзули.

Известно, что игрок продлил контракт с "Бетисом" еще на один год. Следовательно новое соглашение марокканского нападающего будет рассчитано до лета 2029 года.

Читайте также После десяти туров Ла Лиги форвард Барселоны забил больше голов, чем 12 команд чемпионата

Эз Абде присоединился к "Бетису" в прошлом сезоне из "Барселоны" за 7,5 миллионов евро. С момента прихода в "Реал Бетис" нападающий провел 51 матч за клуб, забив 9 голов и отдав две результативные передачи.

Молодой нападающий также стал бессменным игроком национальной сборной Марокко, в составе которой он выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

???? OFICIAL | Ez Abde renueva con el #RealBetis hasta 2029 ☺️????



¡Muchas felicidades, Ez Abde! ???? — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) October 30, 2024