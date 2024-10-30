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Реал Бетис официально сообщил о продлении контракта с ключевым игроком команды

Испания
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Игрок продлил контракт с командой еще на один год

Реал Бетис официально сообщил о продлении контракта с ключевым игроком команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Бетис" официально сообщил на своем сайте, что клуб продлил контракт с 22-летним вингером Абде Эззальзули.

Известно, что игрок продлил контракт с "Бетисом" еще на один год. Следовательно новое соглашение марокканского нападающего будет рассчитано до лета 2029 года.

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Эз Абде присоединился к "Бетису" в прошлом сезоне из "Барселоны" за 7,5 миллионов евро. С момента прихода в "Реал Бетис" нападающий провел 51 матч за клуб, забив 9 голов и отдав две результативные передачи.

Молодой нападающий также стал бессменным игроком национальной сборной Марокко, в составе которой он выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Андрей Журба
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