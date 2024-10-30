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Два матча Кубка Испании были перенесены. Известна причина
Шторм Дана обрушился на города Испании
Фото - Valencia CF
Шторм "Дана" заставил валенсийские клубы перенести их матчи Кубка Испании.
"Валенсия" срочно обратилась в федерацию футбола Испании с просьбой перенести матч Кубка против "Парлы", который должен был состояться сегодня, 30 октября в 22:00 (киевское время). Шторм наносит жестокий удар в районе Валенсия. В регионе был объявлен самый высокий (красный) уровень тревоги.
"Валенсия" должна была отправиться в Мадрид в среду утром на матч Кубка Испании против "Парлы". Хотя были рассмотрены и другие варианты, клуб решил, что логичнее всего будет попросить о переносе игры, поскольку в провинции Валенсия призвали избегать поездок через регион.
El @valenciacf ha solicitado a la @rfef el aplazamiento del encuentro que el equipo tenía previsto disputar mañana en Madrid ante el @ParlaEscuela.— Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2024
El Club considera que es la medida más conveniente debido a las graves consecuencias de la #DANA que estamos viviendo en la… pic.twitter.com/uPAqvkx6GK
Сильный шторм, обрушившийся на провинцию Валенсия, нарушил и планы "Леванте". Команда также должна была вылететь на игру Кубка Испании, но вчера вечером отменила свой рейс из-за сложных погодных условий в этом регионе. "Леванте" уже провел переговоры с Королевской федерацией футбола Испании о переносе игры с клубом "Понтеведра".
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На данный момент известно, что внезапная непогода в Испании привела к гибели по меньшей мере 51 человека и нарушила железнодорожные и автомобильные сообщения в регионе. "Валенсия" в соцсетях выразила свои искренние соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб из-за непогоды.
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