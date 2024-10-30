  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Два матча Кубка Испании были перенесены. Известна причина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два матча Кубка Испании были перенесены. Известна причина

Испания
Обновлено

Шторм Дана обрушился на города Испании

Два матча Кубка Испании были перенесены. Известна причина

Фото - Valencia CF

Новина українською

Шторм "Дана" заставил валенсийские клубы перенести их матчи Кубка Испании.

"Валенсия" срочно обратилась в федерацию футбола Испании с просьбой перенести матч Кубка против "Парлы", который должен был состояться сегодня, 30 октября в 22:00 (киевское время). Шторм наносит жестокий удар в районе Валенсия. В регионе был объявлен самый высокий (красный) уровень тревоги.

Читайте такжеРеал Бетис официально сообщил о продлении контракта с ключевым игроком команды

"Валенсия" должна была отправиться в Мадрид в среду утром на матч Кубка Испании против "Парлы". Хотя были рассмотрены и другие варианты, клуб решил, что логичнее всего будет попросить о переносе игры, поскольку в провинции Валенсия призвали избегать поездок через регион.

Сильный шторм, обрушившийся на провинцию Валенсия, нарушил и планы "Леванте". Команда также должна была вылететь на игру Кубка Испании, но вчера вечером отменила свой рейс из-за сложных погодных условий в этом регионе. "Леванте" уже провел переговоры с Королевской федерацией футбола Испании о переносе игры с клубом "Понтеведра".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент известно, что внезапная непогода в Испании привела к гибели по меньшей мере 51 человека и нарушила железнодорожные и автомобильные сообщения в регионе. "Валенсия" в соцсетях выразила свои искренние соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб из-за непогоды.

По теме
yellow-arrow
Известны новые даты нескольких перенесенных матчей Кубка Испании - RFEF
yellow-arrow
Молодой талант Барселоны зимой готов искать игровую практику в другом клубе
yellow-arrow
Жирона не сумела полностью заполнить заявку на матч Кубка Испании. Есть ли в списке Цыганков?
Валенсия (Испания) Кубок Испании Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости