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Молодой талант Барселоны зимой готов искать игровую практику в другом клубе

Испания

А несколько лет назад он ярко засиял в составе каталонцев

Молодой талант Барселоны зимой готов искать игровую практику в другом клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После яркого дебюта в составе "Барселоны", Ансу Фати не может найти свою оптимальную форму. Травмы и частые смены тренеров в "сине-гранатовых" повлияли на то, что игрок сильно сдал в своей игре. 21-летний вингер при Ханси Флике решил остаться в "Барсе" и бороться за место в основе, однако немецкий специалист демонстрирует отличные результаты в основном без участия Ансу Фати, что заставляет футболиста задуматься над своим будущим.

По информации Sport.es, испанский вингер зимой готов искать игровую практику в другом клубе. Среди претендентов есть "Севилья", поскольку Гарсия Пимьента видит его игроком основы. Впрочем, Ансу Фати будет непросто перейти в "Севилью", поскольку в последнее время между обоими клубами испортились отношения. В целом "Барселона" готова будет рассмотреть как аренду, так и полноценный трансфер вингера, если поступит за него хорошее предложение.

Добавим, что в этом сезоне Ансу Фати провел 5 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Барселона Ансу Фати
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
30.10.2024 в 13:50
Сломали выродки бамжарские пацана, а теперь откидывают как мусор, а ему всего 21. При том что ансу был талантливее чем ямал, да и вообще хоть кто из современной молодежи. Он пожалуй единственный игрок, который до всех травм по вине бамжарсы, напоминал своей техникой Диего, особенно обработкой мяча, при приеме на скорости.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
30.10.2024 в 13:50
Сломали выродки бамжарские пацана, а теперь откидывают как мусор, а ему всего 21. При том что ансу был талантливее чем ямал, да и вообще хоть кто из современной молодежи. Он пожалуй единственный игрок, который до всех травм по вине бамжарсы, напоминал своей техникой Диего, особенно обработкой мяча, при приеме на скорости.
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