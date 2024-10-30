Молодой талант Барселоны зимой готов искать игровую практику в другом клубе

После яркого дебюта в составе "Барселоны", Ансу Фати не может найти свою оптимальную форму. Травмы и частые смены тренеров в "сине-гранатовых" повлияли на то, что игрок сильно сдал в своей игре. 21-летний вингер при Ханси Флике решил остаться в "Барсе" и бороться за место в основе, однако немецкий специалист демонстрирует отличные результаты в основном без участия Ансу Фати, что заставляет футболиста задуматься над своим будущим.

По информации Sport.es, испанский вингер зимой готов искать игровую практику в другом клубе. Среди претендентов есть "Севилья", поскольку Гарсия Пимьента видит его игроком основы. Впрочем, Ансу Фати будет непросто перейти в "Севилью", поскольку в последнее время между обоими клубами испортились отношения. В целом "Барселона" готова будет рассмотреть как аренду, так и полноценный трансфер вингера, если поступит за него хорошее предложение.

Добавим, что в этом сезоне Ансу Фати провел 5 матчей и не отметился никакими результативными действиями.