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Известны новые даты нескольких перенесенных матчей Кубка Испании - RFEF

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Матчи Кубка Короля перенесены из-за непогоды

Известны новые даты нескольких перенесенных матчей Кубка Испании - RFEF

Фото - RFEF

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Из-за непогоды, вызванной штормом "Дана", которая ударила по городам Испании, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) перенесла два матча первого раунда Кубка Короля.

Как известно, матч "Парла" - "Валенсия" состоится в следующую среду, 6 ноября. Игра "Понтеведра" - "Леванте" была перенесена на четверг, 7 ноября.

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Из-за обстоятельств, сложившихся в регионе, другие матчи, запланированные на завтра, в четверг 31 октября, могут претерпеть изменения в расписании. RFEF в координации с клубами активно работает над оценкой всех возможных сценариев и при необходимости будут готовы принять необходимые меры для безопасности граждан.

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Королевская федерация футбола Испании сотрудничает со своими территориальными федерациями, для того, чтобы оказать помощь пострадавшим от шторма "Дана". Известно, что матчи Кубка Испании начнутся с минуты молчания.

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Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
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