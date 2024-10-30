Известны новые даты нескольких перенесенных матчей Кубка Испании - RFEF

Из-за непогоды, вызванной штормом "Дана", которая ударила по городам Испании, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) перенесла два матча первого раунда Кубка Короля.

Как известно, матч "Парла" - "Валенсия" состоится в следующую среду, 6 ноября. Игра "Понтеведра" - "Леванте" была перенесена на четверг, 7 ноября.

Читайте также Матчи Кубка Испании могут перенести. Известна причина

Из-за обстоятельств, сложившихся в регионе, другие матчи, запланированные на завтра, в четверг 31 октября, могут претерпеть изменения в расписании. RFEF в координации с клубами активно работает над оценкой всех возможных сценариев и при необходимости будут готовы принять необходимые меры для безопасности граждан.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Королевская федерация футбола Испании сотрудничает со своими территориальными федерациями, для того, чтобы оказать помощь пострадавшим от шторма "Дана". Известно, что матчи Кубка Испании начнутся с минуты молчания.