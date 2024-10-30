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Талант Барселоны создал идеального футболиста из игроков в истории клуба

Испания

Воспитанник клуба принял участие в известном челлендже

Талант Барселоны создал идеального футболиста из игроков в истории клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый полузащитник "Барселоны" Педри создал идеального футболиста из всех известных игроков в истории клуба. Какой получился результат?

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21-летний полузащитник "Барселоны" Педри пообщался с журналистами ESPN, создав идеального игрока клуба.

"Левая нога - Месси; Правая нога - Иньеста; Ум - Хави; Скорость - Бальде; Сила - Адама; Дриблинг - Ямаль; Удар - Месси; Удары головой - Де Йонг", — назвал Педри.

Добавим, что в этом сезоне Педри провел 14 матчей за "Барсу" во всех турнирах, забив три гола и отдав две голевые передачи.

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Лионель Месси Андрес Иньеста Барселона Хави Педри
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
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