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Талант Барселоны создал идеального футболиста из игроков в истории клуба
Воспитанник клуба принял участие в известном челлендже
Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый полузащитник "Барселоны" Педри создал идеального футболиста из всех известных игроков в истории клуба. Какой получился результат?
21-летний полузащитник "Барселоны" Педри пообщался с журналистами ESPN, создав идеального игрока клуба.
"Левая нога - Месси; Правая нога - Иньеста; Ум - Хави; Скорость - Бальде; Сила - Адама; Дриблинг - Ямаль; Удар - Месси; Удары головой - Де Йонг", — назвал Педри.
Pedri builds his ultimate Barcelona footballer... ???? pic.twitter.com/nYBZKtTL3Y— ESPN UK (@ESPNUK) October 30, 2024
Добавим, что в этом сезоне Педри провел 14 матчей за "Барсу" во всех турнирах, забив три гола и отдав две голевые передачи.
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