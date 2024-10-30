Талант Барселоны создал идеального футболиста из игроков в истории клуба

Талантливый полузащитник "Барселоны" Педри создал идеального футболиста из всех известных игроков в истории клуба. Какой получился результат?

Читайте также Молодой талант Барселоны зимой готов искать игровую практику в другом клубе

21-летний полузащитник "Барселоны" Педри пообщался с журналистами ESPN, создав идеального игрока клуба.

"Левая нога - Месси; Правая нога - Иньеста; Ум - Хави; Скорость - Бальде; Сила - Адама; Дриблинг - Ямаль; Удар - Месси; Удары головой - Де Йонг", — назвал Педри.

Pedri builds his ultimate Barcelona footballer... ???? pic.twitter.com/nYBZKtTL3Y — ESPN UK (@ESPNUK) October 30, 2024

Добавим, что в этом сезоне Педри провел 14 матчей за "Барсу" во всех турнирах, забив три гола и отдав две голевые передачи.