Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет продлить контракт с воспитанником клуба
Этот игрок помог команде победить в Эль-Класико
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Иньяки Пенья в этом сезоне снова получил свой шанс выступать в основе каталонцев после того, как серьезно травмировался капитан "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген. Немец выбыл до конца сезона, а "Барса" подписала Войцеха Щенсного, однако выступления воспитанника клуба продемонстрировали, что он способен играть в достаточно ответственных матчах. Матчи в течение недели против "Севильи", "Баварии" и, прежде всего, "Реала", в которых он пропустил лишь два мяча при трех победах, привели к тому, что Ханси Флик был очень доволен принятым решением оставить испанца в основе.
По информации Mundo Deportivo, "Барселона" хочет продлить контракт с Иньяки Пенья. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2026 года. Сейчас никаких контактов нет, хотя обе стороны уверены, что рано или поздно они сядут за стол переговоров и обязательно найдут общий язык. Сам голкипер на сегодня не рассматривает возможность смены обстановки.
Добавим, что в этом сезоне Иньяки Пенья провел 8 матчей, из которых 5 он отыграл на ноль.
Популярное сейчас
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- "Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico