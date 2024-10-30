Барселона хочет продлить контракт с воспитанником клуба

Иньяки Пенья в этом сезоне снова получил свой шанс выступать в основе каталонцев после того, как серьезно травмировался капитан "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген. Немец выбыл до конца сезона, а "Барса" подписала Войцеха Щенсного, однако выступления воспитанника клуба продемонстрировали, что он способен играть в достаточно ответственных матчах. Матчи в течение недели против "Севильи", "Баварии" и, прежде всего, "Реала", в которых он пропустил лишь два мяча при трех победах, привели к тому, что Ханси Флик был очень доволен принятым решением оставить испанца в основе.

По информации Mundo Deportivo, "Барселона" хочет продлить контракт с Иньяки Пенья. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2026 года. Сейчас никаких контактов нет, хотя обе стороны уверены, что рано или поздно они сядут за стол переговоров и обязательно найдут общий язык. Сам голкипер на сегодня не рассматривает возможность смены обстановки.

Добавим, что в этом сезоне Иньяки Пенья провел 8 матчей, из которых 5 он отыграл на ноль.