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Барселона хочет продлить контракт с воспитанником клуба

Испания

Этот игрок помог команде победить в Эль-Класико

Барселона хочет продлить контракт с воспитанником клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Иньяки Пенья в этом сезоне снова получил свой шанс выступать в основе каталонцев после того, как серьезно травмировался капитан "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген. Немец выбыл до конца сезона, а "Барса" подписала Войцеха Щенсного, однако выступления воспитанника клуба продемонстрировали, что он способен играть в достаточно ответственных матчах. Матчи в течение недели против "Севильи", "Баварии" и, прежде всего, "Реала", в которых он пропустил лишь два мяча при трех победах, привели к тому, что Ханси Флик был очень доволен принятым решением оставить испанца в основе.

По информации Mundo Deportivo, "Барселона" хочет продлить контракт с Иньяки Пенья. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2026 года. Сейчас никаких контактов нет, хотя обе стороны уверены, что рано или поздно они сядут за стол переговоров и обязательно найдут общий язык. Сам голкипер на сегодня не рассматривает возможность смены обстановки.

Добавим, что в этом сезоне Иньяки Пенья провел 8 матчей, из которых 5 он отыграл на ноль.

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Барселона Иньяки Пенья
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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