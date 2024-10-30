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Барселона может частично закрыть стадион, если болельщики команды будут признаны виновными в расизме
Также клуб может заставить их оплатить штрафы
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Неподобающее поведение болельщиков приводит к финансовым санкциям для клубов, но "Барселона", которая имеет финансовые трудности, рассматривает возможность переложить расходы на своих болельщиков.
Если болельщики команды будут признаны виновными в дискриминационном поведении, "Барселона" подумывает о том, чтобы заставить фанатов заплатить за это. Более того, испанцы рассматривают частичное закрытие стадиона.
Добавим, что в прошлом сезоне "Барселона" заплатила 21 тыс. евро штрафа за дискриминационное поведение своих болельщиков.
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