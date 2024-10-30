Реал Мадрид хочет подписать звездного полузащитника Челси

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы клуб усилил линию полузащиты, подписав звездного полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. Перес считает аргентинца идеальной заменой для Тони Крооса, который летом завершил свою игровую карьеру.

"Реал Мадрид" готов заплатить более 100 миллионов евро за Энцо Фернандеса, но для осуществления этого трансфера им сперва придется освободить место в команде. Клуб рассматривает возможность продажи 24-летнего Орельена Чуамени. Кроме того, существует вероятность того, что "Реал" попытается включить Чуамени в сделку об обмене игроками с "Челси", что может уменьшить финансовые расходы клуба.

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Добавим, что Энцо Фернандес является ключевой персоной проекта "Челси", который в отсутствие Риса Джеймса выводил "синих" на поле с капитанской повязкой. В этом сезоне Энцо провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись лишь одной результативной передачей.