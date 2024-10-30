  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид хочет подписать звездного полузащитника Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид хочет подписать звездного полузащитника Челси

Испания

Этот трансфер является личным желанием президента клуба

Реал Мадрид хочет подписать звездного полузащитника Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы клуб усилил линию полузащиты, подписав звездного полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. Перес считает аргентинца идеальной заменой для Тони Крооса, который летом завершил свою игровую карьеру.

Читайте такжеСудаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle

"Реал Мадрид" готов заплатить более 100 миллионов евро за Энцо Фернандеса, но для осуществления этого трансфера им сперва придется освободить место в команде. Клуб рассматривает возможность продажи 24-летнего Орельена Чуамени. Кроме того, существует вероятность того, что "Реал" попытается включить Чуамени в сделку об обмене игроками с "Челси", что может уменьшить финансовые расходы клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Энцо Фернандес является ключевой персоной проекта "Челси", который в отсутствие Риса Джеймса выводил "синих" на поле с капитанской повязкой. В этом сезоне Энцо провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись лишь одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Валенсия просит Ла Лигу перенести матч с Реалом
yellow-arrow
Барселона может частично закрыть стадион, если болельщики команды будут признаны виновными в расизме
yellow-arrow
Барселона хочет продлить контракт с воспитанником клуба
Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2024 в 19:10
А, лично президент, не хочет своих воспитывать? Всё побирается по базарам, всё вынюхивает по сусекам новый лавровый венок...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.10.2024 в 19:10
А, лично президент, не хочет своих воспитывать? Всё побирается по базарам, всё вынюхивает по сусекам новый лавровый венок...
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.10.2024 в 19:20
Квадробер - олень, а шлюха багато вихувала ???
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости