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Валенсия просит Ла Лигу перенести матч с Реалом
В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Валенсия" официально обратился к Ла Лиге с просьбой перенести матч против "Реала Мадрид" из-за разрушительных последствий шторма "Дана".
Хотя сам стадион "Месталья" не получил значительных повреждений, сильные наводнения в регионе привели к гибели по меньшей мере 70 человек и вызвали значительные разрушения. Учитывая масштабы трагедии, руководство "Валенсии" считает, что проведение футбольного матча в это время было бы неуместным.
Ла Лига рассматривает запрос клуба, а в Барселоне уже объявлено красное предупреждение из-за продвижения шторма на север.
Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" запланирован на 2 ноября в 22:00 по Киеву.
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