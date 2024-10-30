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Валенсия просит Ла Лигу перенести матч с Реалом

Испания

В чем дело?

Валенсия просит Ла Лигу перенести матч с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Валенсия" официально обратился к Ла Лиге с просьбой перенести матч против "Реала Мадрид" из-за разрушительных последствий шторма "Дана".

Хотя сам стадион "Месталья" не получил значительных повреждений, сильные наводнения в регионе привели к гибели по меньшей мере 70 человек и вызвали значительные разрушения. Учитывая масштабы трагедии, руководство "Валенсии" считает, что проведение футбольного матча в это время было бы неуместным.

Ла Лига рассматривает запрос клуба, а в Барселоне уже объявлено красное предупреждение из-за продвижения шторма на север.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" запланирован на 2 ноября в 22:00 по Киеву.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Валенсия
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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