Валенсия просит Ла Лигу перенести матч с Реалом

"Валенсия" официально обратился к Ла Лиге с просьбой перенести матч против "Реала Мадрид" из-за разрушительных последствий шторма "Дана".

Хотя сам стадион "Месталья" не получил значительных повреждений, сильные наводнения в регионе привели к гибели по меньшей мере 70 человек и вызвали значительные разрушения. Учитывая масштабы трагедии, руководство "Валенсии" считает, что проведение футбольного матча в это время было бы неуместным.

Ла Лига рассматривает запрос клуба, а в Барселоне уже объявлено красное предупреждение из-за продвижения шторма на север.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Реал" запланирован на 2 ноября в 22:00 по Киеву.