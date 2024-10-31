Кубок короля. Жирона победила без Цыганкова, разгромы Севильи и Сельты, гол Хоменченко

Сегодня, 30 октября, прошла основная часть матчей 1-го раунда Кубка короля.

Все клубы Примеры, которые в них участвовали, победили. "Севилья" легко справилась с "Лас-Росас" с окраины Мадрида, "Сельта" результативно съездила на знаменитый Коста-дель-Соль, а вот "Леганесу" пришлось побороться - "Огурцам" реально сопротивлялись любители из андалусийской Лусены.

Прошла дальше и "Жирона" Виктора Цыганкова, но украинца в заявке не было - набирает форму после травмы. Впрочем, и без него полуосновной состав каталонцев развлекался в некогда элитной "Эстремадуре", а Бобан Миовски забивал за команду первые голы.

Таким образом, украинский след - только в голе Сантьяго Хоменченко за "Мирандес"; он уругваец с хорошей прессой и украинскими корнями.

Также отмечаем вылет сразу 4 представителей Сегунды - неожиданность для такой стадии.

Напомним, некоторые матчи 1-го раунда Кубка короля прошли вчера, 29 октября. Еще часть назначены на 31 октября.

1-й раунд Кубка короля. Барселона. “Ноу Сардения”

“Европа” (IV дивизион) - “Альбасете” (ІІ) - 2:1

Голы: Неескенс, 7, Пиментель, 68 - Морсильо, 82

1-й раунд Кубка короля. Лас-Росас де Мадрид. "Навалькарбон"

"Лас-Росас" (V) - “Севилья" - 0:3

Голы: Мендес, 40 (автогол), Иэначо, 61, 79

1-й раунд Кубка короля. Лусена. "Сьюдад де Лусена"

"Лусена" (V) - “Леганес” - 1:2

Голы: Агудо, 45+1 - Мунир, 42, Крус, 52

1-й раунд Кубка короля. Олот. "Мунисипаль"

"Олот" (IV) - “Кордоба” (ІІ) - 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Пеньяльвер, 76 - Сунсап-Белл, 26

1-й раунд Кубка короля. Ибица. "Пауэр Электроник"

"Ибица Питиусас" (IV) - “Химнастик (ІІІ) - 1:2

Голы: Бенгоэчеа, 88 - Санс, 10, Алекс Хименес, 23

1-й раунд Кубка короля. Беасайн. "Мунисипаль де Лойнас"

"Беасайн (V) - “Картахена" (II) - 0:1

Гол: Луис Муньос, 90

1-й раунд Кубка короля. Мостолес. "Мунисипаль де Эль Сото"

"Мостолес" (IV) - “Бургос" (II) - 2:5

Голы: Мигель Гарсия, 25, Габри Лопес, 70 - Давид Гонсалес, 32, Арройо, 34, Санкрис, 50, Ниньо, 51, Мигель, 66

1-й раунд Кубка короля. Карбальо. "Эстадио Ас Эйроас"

"Бернантиньос" (IV) - “Марбелья” (ІІІ) - 1:2

Голы: Ухдади, 64 - Сото, 16, Дориан Жуниор, 23

1-й раунд Кубка короля. Ла Фельгуэра. "Нуэво Гансабаль"

"Лангрео" (IV) - “Ориуэла" (IV) - 1:2

Голы: Вандер, 73 (с пенальти) - Чули, 87, Миранда, 111

1-й раунд Кубка короля. Кортес. "Сан-Франсиско Хавьер"

"Кортес" (V) - “Гранада" (II) - 0:2

Голы: Вайсманн, 31, Салас, 67 (автогол)

1-й раунд Кубка короля. Барселона. "Нарсис Сала"

"Сант-Андреу" (IV) - “Мирандес” (ІІ) - 2:1

Голы: Эмилио Лукас, 14, Паредес, 66 - Хоменченко, 25 (с пенальти)

1-й раунд Кубка короля. Бадалона. "Мунисипаль"

"Бадалона" (IV) - “Уэска" (II) - 0:2

Голы: Унсуэла, 23 (с пенальти), Бехарано, 64

1-й раунд Кубка короля. Логроньо. "Мунисипаль Лас Гаунас"

"Логроньес" (IV) - “Эйбар" (II) - 1:0

Гол: Арнау, 108

1-й раунд Кубка короля. Сория. "Эстадио Лос Пахаритос"

"Нумансия" (IV) - “Спортинг” (II) - 0:1

Гол: Алекс Ойон, 61

1-й раунд Кубка короля. Утебо. "Санта Ана"

"Утебо" (IV) - “Унионистас де Саламанка” (ІІІ) - 0:4

Голы: Рабадан, 12, 15, 41, Пау Мартинес, 45

1-й раунд Кубка короля. Ларедо. "Кампо Сан-Лоренсо"

"Ларедо" (IV) - “Йеклано” (III) - 0:6

Голы: де Педро, 2, Релу, 27, 62, Наранхо, 38, Сенестрари, 83, Серпета, 86

1-й раунд Кубка короля. Лусена. "Сьюдад де Лусена"

"Хувентуд Торремолинос" (IV) - “Самора” (ІІІ) - 1:2

Голы: Альтубе, 40 (автогол) - Кампабадаль, 45+1, Лусеро, 88

1-й раунд Кубка короля. Эскобедо де Камарго. "Эусебио Арсе"

"Эскобедо" (IV) - “Понферрадина” (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 4:5)

1-й раунд Кубка короля. Льейда. "Эспортис де Льейда"

"Льейда Эспортиу" (IV) - “Баракальдо” (ІІІ) - 1:3

Голы: Кортихо, 69 - Ревилья, 38, Сантьяго, 65, 82

1-й раунд Кубка короля. Вильярес де ла Рейна. "Эль Хельмантико"

"Саламанка УДС" (IV) - “Алькоркон" (III) - 1:0

Гол: Карамело, 81

1-й раунд Кубка короля. Кория. "Ла Исла"

"Кория" (IV) - “Эльче (II) - 0:3

Голы: Марио Гаспар, 15, Эль-Гезуани, 26, Альварес, 82

1-й раунд Кубка короля. Касерес. "Принсипе Фелипе"

"Касереньо" (IV) - “Химнастика Сеговиана” (ІІІ) - 2:1

Голы: Деко, 8, Мартинес, 103 (с пенальти) - Ольмедилья, 84

1-й раунд Кубка короля. Куэнка. "Мунисипаль Ла Фуэнсанта"

"Конкуэнсе" (IV) - “Ибица” (ІІІ) - 1:0

Гол: Кабальеро, 68

1-й раунд Кубка короля. Сан-Педро де Алькантара. "Мунисипаль"

"Сан-Педро" (VI) - “Сельта” - 1:5

Голы: Кармона, 15 - Альфон, 4, Дуран, 18, Альенде, 41, Дувикас, 61, 83

1-й раунд Кубка короля. Альмендралехо. "Франсиско де ла Хера"

"Эстремадура" (V) - “Жирона” - 0:4

Голы: Хиль, 12, Миовски, 58, 62, Арнау, 76

1-й раунд Кубка короля. Сан-Себастьян де лос Рейес. "Нуэво Матапиньонера"

"Рейес" (IV) - “Альмерия” (ІІ) - 1:2

Голы: Тито, 22 - Пучмаль, 39, 42

1-й раунд Кубка короля. Агилас. "Эль Рубиаль"

"Агилас" (IV) - “Кастельон” (ІІ) - 0:1

Гол: Пере, 73

1-й раунд Кубка короля. Эль Пасо. "Мунисипаль"

"Атлетико Пасо" (IV) - “Эльденсе" (II) - 0:1

Гол: Роперо, 43 (с пенальти)