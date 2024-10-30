Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Атлетико Мадрид покинет команду после 11 лет сотрудничества
Вот и все
Getty Images/Global Images Ukraine
После одиннадцати лет работы в мадридском "Атлетико", спортивный директор Андреа Берта покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Relevo.
Итальянский специалист присоединился к команде в 2013 году как скаут, а затем стал техническим директором и, наконец, в 2017 году занял должность спортивного директора. Однако, как утверждает источник, Берта решил не продлевать контракт.
Хотя Берту всегда высоко ценили в "Атлетико", в последнее время возникли определенные разногласия по трансферной политике клуба. Это, а также желание клуба обновить структуру управления, привели к такому решению.
Читайте такжеКубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
Популярное сейчас
- Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico