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Спортивный директор Атлетико Мадрид покинет команду после 11 лет сотрудничества

Испания
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Спортивный директор Атлетико Мадрид покинет команду после 11 лет сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После одиннадцати лет работы в мадридском "Атлетико", спортивный директор Андреа Берта покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Relevo.

Итальянский специалист присоединился к команде в 2013 году как скаут, а затем стал техническим директором и, наконец, в 2017 году занял должность спортивного директора. Однако, как утверждает источник, Берта решил не продлевать контракт.

Хотя Берту всегда высоко ценили в "Атлетико", в последнее время возникли определенные разногласия по трансферной политике клуба. Это, а также желание клуба обновить структуру управления, привели к такому решению.

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Атлетико (Мадрид) Андреа Берта
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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