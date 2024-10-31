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Президент мадридского Реала резко высказался в адрес протестующих, которым мешает шум на Сантьяго Бернабеу
Четыре бабушки (с)
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес столкнулся с серьезным препятствием в своих планах по монетизации обновленного стадиона "Сантьяго Бернабеу". Суд остановил проведение концертов на арене из-за жалоб местных жителей на шумовое загрязнение.
Как известно, реконструкция стадиона предусматривала его многофункциональное использование, в частности для проведения концертов и других мероприятий. Но объединение "Соседи, пострадавшие от Бернабеу" подало в суд на "Реал Мадрид", обвиняя клуб в нарушении экологических норм.
Этот приговор поставил под угрозу амбициозные планы Переса по монетизации стадиона. Генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, который представлял компанию в суде, попытался переложить ответственность на промоутеров концертов. Однако, если его признают виновным, ему грозит до двух лет заключения и отстранение от работы.
Сам Перес высказался довольно резко в отношении жителей, которые обжаловали проведение концертов, назвав их "четырьмя бабушками". Это вызвало возмущение среди общественности.
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