Мадридский Реал интересуется защитником Тоттенхэма

Травма Дани Карвахаля заставляет "Реал" искать усиление на позиции правого защитника. Имя Трента Александра-Арнольда чаще всего связывают с возможным переходом англичанина в состав "сливочных", однако мадридцам неизвестно удастся ли оформить этот трансфер, поскольку "Ливерпуль" не желает отпускать одного из важных игроков команды.

По информации AS, "Реал" рассматривает Педро Порро как альтернативный вариант, которым можно усилить свою команду. Правый защитник "шпор" уже давно забронировал за собой место в основе, а под руководством Анге Постекоглу он намного лучше раскрылся на этой позиции. "Тоттенхэм" не горит желанием отпускать испанца, однако если поступит хорошее предложение, то они готовы будут обсудить переход футболиста. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Педро Порро провел 10 матчей и отметился одним забитым мячом.