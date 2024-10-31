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Реал хочет вознаградить Винисиуса очередным продлением контракта

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Реал хочет вознаградить Винисиуса очередным продлением контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлый сезон был замечательным для Винисиуса. Вингер помог "Реалу" выиграть чемпионат, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Венцом выдающейся кампании должен был стать "Золотой мяч", однако в итоге награду "Франс Футбол" получил Родри.

По информации Relevo, "сливочные" хотят вознаградить бразильца другим способом - новым контрактом и повышением зарплаты. Нынешний контракт вингера рассчитан до 2027 года. О его подписании мадридцы объявили еще год назад, хотя все было согласовано гораздо раньше. Кроме того, шейхи из Саудовской Аравии летом пытались приобрести Винисиуса. Они предложили ему около миллиарда евро в обмен на подписание пятилетнего контракта. Футболист отклонил это предложение, но арабы готовят другое. "Реал" хочет предотвратить это, предложив бразильцу новое соглашение, повысив зарплату. Сам игрок не намерен никуда уходить, но в то же время он также не спешит вести переговоры со своим нынешним клубом.

Добавим, что в этом сезоне Винисиус провел 15 матчей, где отметился 8 голами и 7 ассистами.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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