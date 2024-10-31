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Барселона в ближайшее время подпишет новый контракт с талантливым воспитанником академии

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Агент игрока уже отправился в офис каталонцев

Барселона в ближайшее время подпишет новый контракт с талантливым воспитанником академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фермин Лопес еще полтора года назад выступал на правах аренды за "Линарес". После того как игрок дебютировал за "Барселону", испанца было уже трудно представить вне основного состава команды. Год назад руководство клуба подписало со своим талантливым полузащитником контракт до 2027 года, однако это соглашение продлится недолго.

По информации Marca, агент игрока, Луис Алонсо, в этот четверг был в Сьюдад Депортива де Сан Хоан Деспи, где встретился со спортивным директором "Барселоны" Деку. Обе стороны согласовывают последние детали переговоров, чтобы Фермин Лопес мог подписать свой контракт. Полузащитник продлит свое соглашение с каталонцами еще на два года и подпишет контракт до 2029 года. Таким образом, клуб увеличивает зарплату игрока, стоимость которого значительно выросла за последний год, с тех пор как он дебютировал в составе "сине-гранатовых".

Добавим, что в этом сезоне Фермин Лопес провел 6 матчей и отметился 2 ассистами.

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Барселона Фермин Лопес
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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