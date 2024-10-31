  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Матч Валенсия - Реал Мадрид будет перенесен
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Матч Валенсия - Реал Мадрид будет перенесен

Испания

Все из-за ужасной непогоды в регионе

Официально: Матч Валенсия - Реал Мадрид будет перенесен

Фото - Valencia CF

Новина українською

Официальное уведомлене о переносе матча "Валенсия" - "Реал Мадрид" было опубликовано на сайте Ла Лиги, валенсийского клуба и в их соцсетях.

Читайте такжеДва матча Кубка Испании были перенесены. Известна причина

"Валенсия" получила подтверждение от Ла Лиги о переносе матча 12-го тура против мадридского "Реала", который был запланирован на эту субботу, 2 ноября, в связи с серьезностью шторма "Дана", который привел к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этот тяжелый момент клуб выразил соболезнования всем, кто пострадал от этой катастрофы, и заявил, что футбол в такие моменты отходит на второй план.

По теме
yellow-arrow
Барселона в ближайшее время подпишет новый контракт с талантливым воспитанником академии
yellow-arrow
Экс-тренер Довбика и Лунина: Они своей работой заслужили это признание
yellow-arrow
Реал хочет вознаградить Винисиуса очередным продлением контракта
Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости