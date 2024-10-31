Официально: Матч Валенсия - Реал Мадрид будет перенесен

Официальное уведомлене о переносе матча "Валенсия" - "Реал Мадрид" было опубликовано на сайте Ла Лиги, валенсийского клуба и в их соцсетях.

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"Валенсия" получила подтверждение от Ла Лиги о переносе матча 12-го тура против мадридского "Реала", который был запланирован на эту субботу, 2 ноября, в связи с серьезностью шторма "Дана", который привел к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.

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В этот тяжелый момент клуб выразил соболезнования всем, кто пострадал от этой катастрофы, и заявил, что футбол в такие моменты отходит на второй план.