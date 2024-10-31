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Барселона официально сообщила о продлении контракта с олимпийским чемпионом
Об этом говорится на сайте каталонского клуба
Фото: Alex Caparros/Getty Images
"Барселона" и Фермин Лопес договорились о продлении контракта до 30 июня 2029 года. Опция выкупа талантливого полузащитника составляет 500 миллионов евро.
Фермин Лопес присоединился к Ла Масии в сезоне 2016/17. В 2021 году он попал в молодежную команду "Барселоны" в возрасте до 19 лет. Фермин Лопес дебютировал во взрослом футболе, играя в аренде за "Линарес" в сезоне 2022/23. После чего он закрепился в основной команде "Барсы", играя под руководством Хави и Ханси Флика.
F E R M Í N— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2024
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Отметим, что в этом сезоне 21-летний Фермин Лопес провел шесть матчей за «Барселону» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
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