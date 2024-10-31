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Барселона внимательно следит за талантливым вингером Милана

Испания

Игрок может покинуть клуб

Барселона внимательно следит за талантливым вингером Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации от испанского издания Diario Sport, "Барселона" внимательно следит за португальским вингером "Милана" Рафаэлем Леау.

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Каталонцы внимательно следят за ситуацией вокруг 25-летнего Рафаэля Леау в "Милане", поскольку игрок не ладит с главным тренером команды Паулу Фонсекой. В клубе очень любят португальского нападающего, однако он начинает уставать от своего пребывания в итальянском клубе.

Как известно, "Барселона" летом интересовалась возможностью подписания вингера "Милана", когда им не удалось договориться о переходе Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао". "Барса" будет ждать подходящего момента, если "россонери" будут вынуждены выставить игрока на трансфер.

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Добавим, что в этом сезоне Рафаэль Леау провел 11 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив один гол и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

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Барселона Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 17:10
Да то у шлемазлов просто косоглазие. Вот и кажется, что они следят
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0
0
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 17:10
Да то у шлемазлов просто косоглазие. Вот и кажется, что они следят
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 16:17
Бомж через вітрину магазину, облизуючись, уважно стежить за копченостями, ковбасами, шинкою та іншими смачними продуктами ! Та в кишенях в нього гуляє вітер...
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0
1
avatar
Бapceлиниyс
31.10.2024 в 17:02
Не надо нам рассказывать твою историю похождений в Киеве.
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0
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