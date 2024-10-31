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Барселона внимательно следит за талантливым вингером Милана
Игрок может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от испанского издания Diario Sport, "Барселона" внимательно следит за португальским вингером "Милана" Рафаэлем Леау.
Каталонцы внимательно следят за ситуацией вокруг 25-летнего Рафаэля Леау в "Милане", поскольку игрок не ладит с главным тренером команды Паулу Фонсекой. В клубе очень любят португальского нападающего, однако он начинает уставать от своего пребывания в итальянском клубе.
Как известно, "Барселона" летом интересовалась возможностью подписания вингера "Милана", когда им не удалось договориться о переходе Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао". "Барса" будет ждать подходящего момента, если "россонери" будут вынуждены выставить игрока на трансфер.
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Добавим, что в этом сезоне Рафаэль Леау провел 11 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив один гол и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
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