Барселона внимательно следит за талантливым вингером Милана

Согласно информации от испанского издания Diario Sport, "Барселона" внимательно следит за португальским вингером "Милана" Рафаэлем Леау.

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Каталонцы внимательно следят за ситуацией вокруг 25-летнего Рафаэля Леау в "Милане", поскольку игрок не ладит с главным тренером команды Паулу Фонсекой. В клубе очень любят португальского нападающего, однако он начинает уставать от своего пребывания в итальянском клубе.

Как известно, "Барселона" летом интересовалась возможностью подписания вингера "Милана", когда им не удалось договориться о переходе Нико Уильямса из "Атлетика Бильбао". "Барса" будет ждать подходящего момента, если "россонери" будут вынуждены выставить игрока на трансфер.

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Добавим, что в этом сезоне Рафаэль Леау провел 11 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив один гол и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.