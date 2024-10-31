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Раскол в Реале: Не все члены клуба поддержали решение о бойкоте церемонии Золотого мяча

Испания

Не все члены клуба поддержали решение президента

Раскол в Реале: Не все члены клуба поддержали решение о бойкоте церемонии Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Решение президента мадридского "Реала" Флорентино Переса бойкотировать церемонию вручения "Золотого мяча" после того, как стало известно, что награду не получит Винисиус Жуниор, вызвало бурную реакцию как внутри клуба, так и за его пределами.

Как сообщает Relevo, не все члены клуба поддержали президента. Некоторые игроки, в частности те, кто имел рекламные контракты на гала-вечер в Париже, а также те, кто считали, что это может быть их единственной возможностью посетить церемонию награждения, изъявили желание присутствовать.

Перес, со своей стороны, считал, что если Винисиус не победит, то награду должен был бы получить Дани Карвахаль, и таким образом решил выразить свое несогласие с решением жюри.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 17:09
УЕФА доживает последние годы. Суперлиге быть. Теперь для Переса это принципиальный вопрос
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 17:09
УЕФА доживает последние годы. Суперлиге быть. Теперь для Переса это принципиальный вопрос
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0
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 16:47
Капітан корабля "РЕАЛ" прийняв таке рішення ! Це його право ! А щурі з пацюками - можуть не погоджуватись !
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