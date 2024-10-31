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Раскол в Реале: Не все члены клуба поддержали решение о бойкоте церемонии Золотого мяча
Не все члены клуба поддержали решение президента
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Решение президента мадридского "Реала" Флорентино Переса бойкотировать церемонию вручения "Золотого мяча" после того, как стало известно, что награду не получит Винисиус Жуниор, вызвало бурную реакцию как внутри клуба, так и за его пределами.
Как сообщает Relevo, не все члены клуба поддержали президента. Некоторые игроки, в частности те, кто имел рекламные контракты на гала-вечер в Париже, а также те, кто считали, что это может быть их единственной возможностью посетить церемонию награждения, изъявили желание присутствовать.
Перес, со своей стороны, считал, что если Винисиус не победит, то награду должен был бы получить Дани Карвахаль, и таким образом решил выразить свое несогласие с решением жюри.
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