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Переговоры Барселоны с Nike зашли в тупик: миллионные контракты под угрозой
Что случилось?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры о новом контракте между "Барселоной" и Nike все затягиваются, хотя стороны достигли принципиального согласия еще в августе.
Как сообщает издание Relevo, каталонский клуб и американский гигант спортивной одежды не могут договориться о деталях контракта. В частности, "Барселону" не устраивают условия по продаже мерча и отсутствие сети магазинов Nike во многих странах мира, особенно в Китае. Клуб считает, что это ограничивает возможности для продажи клубной атрибутики и зарабатывания дополнительных средств. Проблемы с логистикой и производством также вызывают беспокойство в лагере "Барселоны".
Новый контракт с Nike является одним из ключевых элементов финансовой стратегии "Барселоны". Полученные средства позволят клубу сбалансировать бюджет, зарегистрировать новых игроков и укрепить свою финансовую стабильность.
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