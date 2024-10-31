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Переговоры Барселоны с Nike зашли в тупик: миллионные контракты под угрозой

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Переговоры Барселоны с Nike зашли в тупик: миллионные контракты под угрозой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры о новом контракте между "Барселоной" и Nike все затягиваются, хотя стороны достигли принципиального согласия еще в августе.

Как сообщает издание Relevo, каталонский клуб и американский гигант спортивной одежды не могут договориться о деталях контракта. В частности, "Барселону" не устраивают условия по продаже мерча и отсутствие сети магазинов Nike во многих странах мира, особенно в Китае. Клуб считает, что это ограничивает возможности для продажи клубной атрибутики и зарабатывания дополнительных средств. Проблемы с логистикой и производством также вызывают беспокойство в лагере "Барселоны".

Новый контракт с Nike является одним из ключевых элементов финансовой стратегии "Барселоны". Полученные средства позволят клубу сбалансировать бюджет, зарегистрировать новых игроков и укрепить свою финансовую стабильность.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.10.2024 в 18:26
Не обращайте внимание на этот лживый вброс. От начала и до конца в поданой информации нет правды. На самом деле есть определенные даты, где стороны обязались перед подписанием основного контракта, привести в норму свои финансовые обязательства с учетом законодательства и тд. И мне абсолютно понятен этот лживый вброс. Таким образом фанаты позорного Реала хотят отвести вектор внимания от провала Реала на прошлой неделе. В том числе и провала с ЗМ и также с судом над Пересом, где его обвиняют в том, что шум стадиона задолбал местных.
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.10.2024 в 18:26
Не обращайте внимание на этот лживый вброс. От начала и до конца в поданой информации нет правды. На самом деле есть определенные даты, где стороны обязались перед подписанием основного контракта, привести в норму свои финансовые обязательства с учетом законодательства и тд. И мне абсолютно понятен этот лживый вброс. Таким образом фанаты позорного Реала хотят отвести вектор внимания от провала Реала на прошлой неделе. В том числе и провала с ЗМ и также с судом над Пересом, где его обвиняют в том, что шум стадиона задолбал местных.
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 18:14
У старої збанкрутілої шалави все, як завжди, через дупу !
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oda1979 (Запорожье)
31.10.2024 в 18:02
Шлемазлы заслуживают контракта с условным пивзаводом. Не более.
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