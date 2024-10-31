Переговоры Барселоны с Nike зашли в тупик: миллионные контракты под угрозой

Переговоры о новом контракте между "Барселоной" и Nike все затягиваются, хотя стороны достигли принципиального согласия еще в августе.

Как сообщает издание Relevo, каталонский клуб и американский гигант спортивной одежды не могут договориться о деталях контракта. В частности, "Барселону" не устраивают условия по продаже мерча и отсутствие сети магазинов Nike во многих странах мира, особенно в Китае. Клуб считает, что это ограничивает возможности для продажи клубной атрибутики и зарабатывания дополнительных средств. Проблемы с логистикой и производством также вызывают беспокойство в лагере "Барселоны".

Новый контракт с Nike является одним из ключевых элементов финансовой стратегии "Барселоны". Полученные средства позволят клубу сбалансировать бюджет, зарегистрировать новых игроков и укрепить свою финансовую стабильность.