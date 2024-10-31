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Кроос рассказал о поступке Серхио Рамоса, который ему не понравился

Испания

Он ответственен за красную карточку Куадрадо (с)

Кроос рассказал о поступке Серхио Рамоса, который ему не понравился

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

Немецкий полузащитник Тони Кроос, который недавно завершил карьеру, рассказал о поступке, который ему не понравился, с участием его бывшего партнера по "Реалу" Серхио Рамоса.

"Он делал некоторые вещи, которые мне не понравились. Как человек, я не оценил бы его реакцию в определенных ситуациях".

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"В том финале Лиги чемпионов 2017 против "Ювентуса" он ответственен за красную карточку Куадрадо. Он едва коснулся Серхио. Никто не говорил об этом после игры", - сказал Кроос.

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Серхио Рамос Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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