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Кроос рассказал о поступке Серхио Рамоса, который ему не понравился
Он ответственен за красную карточку Куадрадо (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Немецкий полузащитник Тони Кроос, который недавно завершил карьеру, рассказал о поступке, который ему не понравился, с участием его бывшего партнера по "Реалу" Серхио Рамоса.
"Он делал некоторые вещи, которые мне не понравились. Как человек, я не оценил бы его реакцию в определенных ситуациях".
"В том финале Лиги чемпионов 2017 против "Ювентуса" он ответственен за красную карточку Куадрадо. Он едва коснулся Серхио. Никто не говорил об этом после игры", - сказал Кроос.
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