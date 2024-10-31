Кроос рассказал о поступке Серхио Рамоса, который ему не понравился

Немецкий полузащитник Тони Кроос, который недавно завершил карьеру, рассказал о поступке, который ему не понравился, с участием его бывшего партнера по "Реалу" Серхио Рамоса.

"Он делал некоторые вещи, которые мне не понравились. Как человек, я не оценил бы его реакцию в определенных ситуациях".