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Польский журналист объяснил, почему проголосовал за Родри в номинации на ЗМ
Родри, по моему мнению, играет честно (с)
x.com/ballondor
Польский журналист Мацей Ивански, который представлял свою страну в жюри, рассказал, почему проголосовал за Родри вместо Винисиуса в номинации на "Золотой мяч-2024".
"Родри, по моему мнению, игрок лучшего класса, и играет честно. Он не имеет социальных сетей и очень скромный. В современном мире молодежь смотрит лишь отдельные моменты, чтобы удивляться эффектным действиям Винисиуса", - сказал Ивански.
Добавим, что делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.
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