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Польский журналист объяснил, почему проголосовал за Родри в номинации на ЗМ

Испания

Родри, по моему мнению, играет честно (с)

Польский журналист объяснил, почему проголосовал за Родри в номинации на ЗМ

x.com/ballondor

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский журналист Мацей Ивански, который представлял свою страну в жюри, рассказал, почему проголосовал за Родри вместо Винисиуса в номинации на "Золотой мяч-2024".

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"Родри, по моему мнению, игрок лучшего класса, и играет честно. Он не имеет социальных сетей и очень скромный. В современном мире молодежь смотрит лишь отдельные моменты, чтобы удивляться эффектным действиям Винисиуса", - сказал Ивански.

Добавим, что делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.

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