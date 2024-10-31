Польский журналист объяснил, почему проголосовал за Родри в номинации на ЗМ

Польский журналист Мацей Ивански, который представлял свою страну в жюри, рассказал, почему проголосовал за Родри вместо Винисиуса в номинации на "Золотой мяч-2024".

"Родри, по моему мнению, игрок лучшего класса, и играет честно. Он не имеет социальных сетей и очень скромный. В современном мире молодежь смотрит лишь отдельные моменты, чтобы удивляться эффектным действиям Винисиуса", - сказал Ивански.

Добавим, что делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.