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В Барселоне рассказали, почему не ставят в старт вратаря Щенсны
Весомый аргумент
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской "Барселоне" рассказали, почему не ставят в старт вратаря Щенсны.
Польский вратарь присоединился к "Барселоне" свободным агентом после травмы Тер Штагена. Но он может не дождаться своего шанса.
Всё из-за выступлений Инаки Пеньи. Он поразил Ханси Флика и вряд ли уступит своё место в воротах. Более того, клуб готов с ним продлить контракт.
По словам польского источника, настоящим испытанием для вратаря стали два последних матча "Барселоны" – против мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов и против "Реала" в лиге. Пенья прошёл его без проблем.
Он эффективно остановил мяч на линии ворот и уверенно защитился от удара Килиана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу". Это был определенно лучший матч в карьере Инаки Пени, - написал Марцин Яз на Sport.pl.
Пенья сохранил ворота "сухими" в пяти из восьми матчей и пропустил шесть мячей. Четыре из них – в матче против "Осасуны". Руководители "Барселоны" поняли, что нужно с ним продлить контракт.
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Действующий контракт вратаря с испанским клубом действует до 2026 года.
Щенсны останется в "Барселоне" до конца сезона.
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