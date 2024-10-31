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В Барселоне рассказали, почему не ставят в старт вратаря Щенсны

Испания

Весомый аргумент

В Барселоне рассказали, почему не ставят в старт вратаря Щенсны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В испанской "Барселоне" рассказали, почему не ставят в старт вратаря Щенсны.

Польский вратарь присоединился к "Барселоне" свободным агентом после травмы Тер Штагена. Но он может не дождаться своего шанса.

Всё из-за выступлений Инаки Пеньи. Он поразил Ханси Флика и вряд ли уступит своё место в воротах. Более того, клуб готов с ним продлить контракт.

По словам польского источника, настоящим испытанием для вратаря стали два последних матча "Барселоны" – против мюнхенской "Баварии" в Лиге чемпионов и против "Реала" в лиге. Пенья прошёл его без проблем.

Он эффективно остановил мяч на линии ворот и уверенно защитился от удара Килиана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу". Это был определенно лучший матч в карьере Инаки Пени, - написал Марцин Яз на Sport.pl.

Пенья сохранил ворота "сухими" в пяти из восьми матчей и пропустил шесть мячей. Четыре из них – в матче против "Осасуны". Руководители "Барселоны" поняли, что нужно с ним продлить контракт.

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Действующий контракт вратаря с испанским клубом действует до 2026 года.

Щенсны останется в "Барселоне" до конца сезона.

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Войцех Щенсны
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Источник:
Sport PL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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