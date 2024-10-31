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Реал Мадрид пожертвовал 1 миллион евро на помощь пострадавшим от шторма Дана
Клуб опубликовал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" и Red Cross сегодня, 31 октября, объявили о совместной инициативе по оказанию помощи пострадавшим от мощного шторма "Дана", который бушует на востоке и юге Испании.
"Реал Мадрид" сделает первый взнос в размере одного миллиона евро для поддержки семей, оказавшихся в сложные жизненной ситуации из-за стихийного бедствия.
"Реал Мадрид" пожертвовал один миллион евро на помощь семьям, которые нуждаются в нашей с вами помощи из-за разрушительного шторма", - говорится в заявлении клуба.
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