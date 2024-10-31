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Реал Мадрид пожертвовал 1 миллион евро на помощь пострадавшим от шторма Дана

Испания

Клуб опубликовал заявление

Реал Мадрид пожертвовал 1 миллион евро на помощь пострадавшим от шторма Дана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" и Red Cross сегодня, 31 октября, объявили о совместной инициативе по оказанию помощи пострадавшим от мощного шторма "Дана", который бушует на востоке и юге Испании.

"Реал Мадрид" сделает первый взнос в размере одного миллиона евро для поддержки семей, оказавшихся в сложные жизненной ситуации из-за стихийного бедствия.

"Реал Мадрид" пожертвовал один миллион евро на помощь семьям, которые нуждаются в нашей с вами помощи из-за разрушительного шторма", - говорится в заявлении клуба.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 21:23
Старій збанкрутілій шалаві і її ЛГБТ-барсодрочерам виділити нічого, бо банкрути....
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 21:23
Старій збанкрутілій шалаві і її ЛГБТ-барсодрочерам виділити нічого, бо банкрути....
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0
2
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Бapceлиниyс
31.10.2024 в 20:58
Могли бы и 3 млн дать, шоб хоть, как-то отмыть свою обосранную репутацию.
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1
3
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 21:21
Пархатий заднєпривідний бабуїн свою стареньку матір обкрадає, відбираючи її пенсію на попойки, а тут розповідає що хто повинен робити ... Гнилий чорноротий хасід-онаніст !
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0
1

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