Реал Мадрид пожертвовал 1 миллион евро на помощь пострадавшим от шторма Дана

"Реал Мадрид" и Red Cross сегодня, 31 октября, объявили о совместной инициативе по оказанию помощи пострадавшим от мощного шторма "Дана", который бушует на востоке и юге Испании.

"Реал Мадрид" сделает первый взнос в размере одного миллиона евро для поддержки семей, оказавшихся в сложные жизненной ситуации из-за стихийного бедствия.

"Реал Мадрид" пожертвовал один миллион евро на помощь семьям, которые нуждаются в нашей с вами помощи из-за разрушительного шторма", - говорится в заявлении клуба.