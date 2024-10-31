Реал хочет подписать новоиспеченного обладателя Золотого мяча

После слухов о потенциальном уходе Орельена Чуамени из "Реал Мадрид", появилась информация о том, что испанцы рассматривают возможность оформить трансфер опорного полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

По информации Relevo, руководство "Реала" рассматривает возможность подписать контракт с новоиспеченным обладателем "Золотого мяча" летом 2025 года.

Добавим, что у Родри контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года.