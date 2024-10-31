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Реал хочет подписать новоиспеченного обладателя Золотого мяча

Испания
Обновлено

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Реал хочет подписать новоиспеченного обладателя Золотого мяча

ITV Football via X

Новина українською

После слухов о потенциальном уходе Орельена Чуамени из "Реал Мадрид", появилась информация о том, что испанцы рассматривают возможность оформить трансфер опорного полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

По информации Relevo, руководство "Реала" рассматривает возможность подписать контракт с новоиспеченным обладателем "Золотого мяча" летом 2025 года.

Добавим, что у Родри контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родри Орельен Чуамени
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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balamyt (Boston)
01.11.2024 в 00:00
Перебьются
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Комментарии 2
balamyt (Boston)
01.11.2024 в 00:00
Перебьются
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3
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.11.2024 в 00:25
.... желательно, между собой.... в том числе...
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