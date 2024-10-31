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Президент Ла Лиги - о бойкоте Реалом церемонии Золотого мяча: Это было детское поведение

Испания

Хавьер Тебас раскритиковал поведение мадридского Реала

Президент Ла Лиги - о бойкоте Реалом церемонии Золотого мяча: Это было детское поведение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас резко раскритиковал бойкот церемонию вручения Золотого мяча "Реалом", назвав ее детской и высокомерной.

"Позиция непонятна. Это было детское поведение, или называйте это как угодно. Ставить под сомнение France Football и говорить, что УЕФА повлиял на то, чтобы не дать ее Винисиусу, - это недостаток рыцарства.

Это высокомерное отношение, кажется, что все должно вращаться вокруг них", - сказал Хавьер Тебас.

Напомним, что "Золотой мяч-2024" получил опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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