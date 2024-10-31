Президент Ла Лиги - о бойкоте Реалом церемонии Золотого мяча: Это было детское поведение

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас резко раскритиковал бойкот церемонию вручения Золотого мяча "Реалом", назвав ее детской и высокомерной.

"Позиция непонятна. Это было детское поведение, или называйте это как угодно. Ставить под сомнение France Football и говорить, что УЕФА повлиял на то, чтобы не дать ее Винисиусу, - это недостаток рыцарства.

Это высокомерное отношение, кажется, что все должно вращаться вокруг них", - сказал Хавьер Тебас.