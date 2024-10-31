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Осасуна подарила болельщику футболку за 10-часовую поездку автобусом на отмененный матч команды из-за непогоды
Игроки встретились с болельщиком в аэропорту
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
После того, как матч между "Осасуной" и местной командой был отменен из-за сильных дождей и наводнения, многие болельщики оказались в сложной ситуации.
Однако именно история Джейкса Химено, который проехал 10 часов на автобусе, чтобы поддержать свою команду, тронула сердца многих.
Узнав о преданности болельщика, руководство "Осасуны" решило сделать ему приятный сюрприз. Президент клуба Луис Сабальса, генеральный директор Фран Канал и некоторые игроки лично встретили Химено в аэропорту. Более того, Брайан Сарагоса подарил болельщику свою футболку.
❤️ Yesterday is a day Jakes will never forget.— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) October 31, 2024
He traveled from Pamplona to Chiclana by bus, but the game was postponed. However, destiny had a fantastic surprise in store for him. The Rojillo fan returned home with the first team. pic.twitter.com/M0ppKyefDv
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