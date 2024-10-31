Кубок короля. Атлетико победил в мучениях, разгромы от Бетиса и Лас-Пальмаса, клуб Пике тоже идет дальше

Как и ожидалось, сегодня снова все клубы Примеры прошли в следующий раунд Кубка. Любители остановить профи не смогли.

"Лас-Пальмасу" и "Бетису" победы дались легко, причем севильцы еще и полностью резервным составом сыграли, что с их кадровыми проблемами очень важно.

"Эспаньол" в Астурии выручил Алехо Велис. Арендованный у "Тоттенхэма" нападающий открыл счет, а в концовке добил "Сан-Тирсо", оформив хет-трик.

Слабее прочих выступил "Атлетико", у которого даже на уровне каталонского села не было видно никакой мысли - все медленно, предсказуемо и просто плохо. По итогу забить получилось перед свистком с пенальти, но особого оптимизма перед будущими матчами Ла Лиги и Лиги чемпионов у Симеоне нет. Со стороны можно даже подумать, что команда его "сливает".

Прошла дальше "Андорра" Жерара Пике, а вот "Овьедо" без 39-летнего Санти Касорлы разучился бить пенальти.

Напомним, остальные матчи 1-го раунда Кубка короля прошли вчера и позавчера.

Также сегодня два матча с участием "Хетафе" и "Реала Сосьедад" были перенесены из-за наводнения в южных районах Испании, из-за которого уже погибло свыше 150 человек.

1-й раунд Кубка короля. Вик. “Мунисипаль де футбол”

“Вик” (VI дивизион) - “Атлетико” - 0:2

Голы: Альварес, 81 (с пенальти), 89

1-й тур раунд Кубка короля. Корунья. "О Монте"

"Сан-Тирсо" (VI) - “Эспаньол" - 0:4

Голы: Велис, 54, 86, 90+1, Кардона, 85

1-й раунд Кубка короля. Барбастро. "Мунисипаль де Депортес"

"Барбастро" (IV) - “Аморебьета” (ІІІ) — 4:0

Голы: де Меса, 55, 74, Баррера, 62, 69 (с пенальти)

1-й раунд Кубка короля. Авила. "Адольфо Суарес"

"Авила" (IV) - “Овьедо" (II) - 0:0 (по пенальти 3:0)

1-й раунд Кубка короля. Тудела. "Сьюдад де Тудела"

"Туделано" (IV) - “Депортива Минера” (IV) - 0:5

Голы: Пуханте, 12, Бритос, 31, Хави Вера, 57, Пердомо, 83, Фели Мартинес, 90+1

1-й раунд Кубка короля. Дон Бенито. "Висенте Санс"

"Дон Бенито" (IV) - “Андорра" (III) - 1:2

Голы: Тапиа, 16 - Ндиай, 7, Клементе, 78

1-й раунд Кубка короля. Альмендралехо. "Франсиско де ла Хера"

"Гевора" (VI) - “Бетис” - 1:6

Голы: Хуанма, 90+1 (с пенальти) - Альтимира, 6, Диао, 26, Бакамбу, 28, Хуанми, 68, Витор Роке, 79, 87

1-й раунд Кубка короля. Монсон. "Исидро Кальдерон"

"Онтиньена" (VI) - “Лас-Пальмас” - 0:7

Голы: Мата, 19, 68, 85, 88, Кардона, 74, Эрсог, 77, Фустер, 90

1-й раунд Кубка короля. Куарте-де-Уэрва. "Хуан Герреро"

"Куарте" (V) - “Расинг Ферроль” (II) - 1:3

Голы: Сольбес, 90+1 - Вальехо, 8 (с пенальти), Хауреги, 32, Альваро Хименес, 63 (с пенальти)

1-й раунд Кубка короля. Эстепона. "Франсиско Муньос Перес"

"Эстепона" (IV) - “Малага” (ІІ) - 3:2

Голы: Меса, 59, Хорхе Гарсия, 102, Даго, 116 - Батурина, 29, Ларрубия, 118

1-й раунд Кубка короля. Альфаро. "Ла Молинета"

"Альфаро" (IV) - “Тенерифе” (ІІ) - 0:2

Голы: Серхио Гонсалес, 113 (с пенальти), 120

1-й раунд Кубка короля. Льянера. "Пепе Кимаран"

"Льянера" (IV) - “Культураль Леонеса” (ІІІ) - 0:2

Голы: Иан Мартинес, 101, 116