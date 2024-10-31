  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Поздняя победа команды Симеоне. Вик - Атлетико Мадрид 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поздняя победа команды Симеоне. Вик - Атлетико Мадрид 0:2. Обзор матча и видео голов

Испания
Обновлено

Вик - Атлетико Мадрид ⋉ 0:2 ⋊ видео и обзор матча ⋇ 31.10.202 ⋇ Кубок Короля на UA-Футбо

Поздняя победа команды Симеоне. Вик - Атлетико Мадрид 0:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

31 октября состоялся матч "Вик" - "Атлетико Мадрид" в рамках первого круга Кубка Короля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Счет был открыт гостями на 81-й минуте поединка, Альварес реализовал пенальти, а позже удвоил преимущество своей команды. Матч завершился со счетом 0:2.

Кубок Короля. Первый круг
"Вик" - "Атлетико Мадрид" - 0:2
Голы: Альварес 81' (П), 89'

По теме
yellow-arrow
Президент Ла Лиги - о бойкоте Реалом церемонии Золотого мяча: Это было детское поведение
yellow-arrow
Хуммельс - о Золотом мяче Родри: Кто-то из Реала заслужил это, но есть и другие фантастические игроки
yellow-arrow
Реал Мадрид пожертвовал 1 миллион евро на помощь пострадавшим от шторма Дана
Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости