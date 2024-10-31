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Поздняя победа команды Симеоне. Вик - Атлетико Мадрид 0:2. Обзор матча и видео голов
Вик - Атлетико Мадрид ⋉ 0:2 ⋊ видео и обзор матча ⋇ 31.10.202 ⋇ Кубок Короля на UA-Футбо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
31 октября состоялся матч "Вик" - "Атлетико Мадрид" в рамках первого круга Кубка Короля.
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Счет был открыт гостями на 81-й минуте поединка, Альварес реализовал пенальти, а позже удвоил преимущество своей команды. Матч завершился со счетом 0:2.
Кубок Короля. Первый круг
"Вик" - "Атлетико Мадрид" - 0:2
Голы: Альварес 81' (П), 89'
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