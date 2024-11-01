  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны: Ямаль может выиграть Золотой мяч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны: Ямаль может выиграть Золотой мяч

Испания
Обновлено

Юный талант – о юном таланте

Защитник Барселоны: Ямаль может выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси прокомментировал возможность выиграть Золотой мяч одноклубником Ламином Ямалем.

"Ламин Ямаль может выиграть "Золотой мяч".

Теперь все видят, кто такой Ламин, но я знаю его давно. У него есть набор навыков, необходимых для достижения этого", – сказал он в интервью RAC1.

В текущем сезоне Ямаль провел 14 матчей, в которых отличился шестью голами и семью ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 150 миллионов евро. По этому показателю он занимает пятое место в мире.

В настоящее время "Барселона" лидирует в чемпионате Испании с шестью очками отрыва от второго "Реала". Также в Лиге чемпионов каталонцы идут на 10 месте, набрав шесть очков за три тура.

По теме
yellow-arrow
Хуммельс: Использование Реалом слов "отсутствие уважения", когда вы не выиграли в голосовании, имеет трамповские черты
yellow-arrow
Осасуна подарила болельщику футболку за 10-часовую поездку автобусом на отмененный матч команды из-за непогоды
yellow-arrow
Кубок короля. Атлетико победил в мучениях, разгромы от Бетиса и Лас-Пальмаса, клуб Пике тоже идет дальше
Золотой мяч Ламин Ямаль Пау Кубарси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RAC1
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости