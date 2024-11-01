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Защитник Барселоны: Ямаль может выиграть Золотой мяч
Юный талант – о юном таланте
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси прокомментировал возможность выиграть Золотой мяч одноклубником Ламином Ямалем.
"Ламин Ямаль может выиграть "Золотой мяч".
Теперь все видят, кто такой Ламин, но я знаю его давно. У него есть набор навыков, необходимых для достижения этого", – сказал он в интервью RAC1.
В текущем сезоне Ямаль провел 14 матчей, в которых отличился шестью голами и семью ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 150 миллионов евро. По этому показателю он занимает пятое место в мире.
В настоящее время "Барселона" лидирует в чемпионате Испании с шестью очками отрыва от второго "Реала". Также в Лиге чемпионов каталонцы идут на 10 месте, набрав шесть очков за три тура.
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