Защитник Барселоны: Ямаль может выиграть Золотой мяч

Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси прокомментировал возможность выиграть Золотой мяч одноклубником Ламином Ямалем.

"Ламин Ямаль может выиграть "Золотой мяч". Теперь все видят, кто такой Ламин, но я знаю его давно. У него есть набор навыков, необходимых для достижения этого", – сказал он в интервью RAC1.

В текущем сезоне Ямаль провел 14 матчей, в которых отличился шестью голами и семью ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 150 миллионов евро. По этому показателю он занимает пятое место в мире.

В настоящее время "Барселона" лидирует в чемпионате Испании с шестью очками отрыва от второго "Реала". Также в Лиге чемпионов каталонцы идут на 10 месте, набрав шесть очков за три тура.