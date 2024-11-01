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Рафинья: Я думал об уходе из Барселоны этим летом

Испания

Всё могло сложиться иначе

Рафинья: Я думал об уходе из Барселоны этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал о том, как решил остаться в каталонском клубе в летнее трансферное окно.

"Я помню, как был в отпуске, отдыхал, и тут объявили, что меня собираются продать, и в этот момент ты чувствуешь себя товаром. Они делают с нами все, что хотят. У нас есть чувства. У нас есть дети. Много раз мы слышим что-то одно, и это влияет на нас, мы не хладнокровны. Я вспыльчивый, иногда делаю то, что не должен, но я такой, какой есть, хоть и стал более зрелым.

Я думал об уходе, потому что уверен в своем потенциале, и если я не нужен - я бы ушёл. Моя жена верит в меня, мой сын пока не понимает, но поймет. Важные люди верят в меня. Однажды мы с женой обсуждали дома все варианты и говорили о том, что я могу сделать здесь, что в "Барсе" мне есть чем заняться, а у меня еще много лет по контракту. Все это было у нас в голове. Мы знали, что мы можем сделать. Я хотел доказать людям, что они зря в меня не верили", - приводит слова бразильца Football Espana.

Напомним, в услугах Рафиньи был заинтересован ряд клубов Саудовской Аравии. На его место "блауграна" планировала приобрести Нико Уильямса из "Атлетика".

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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Александр Бураков
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